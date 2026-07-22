Jamieson Greer, Embajador Comercial de Estados Unidos (izq) y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.

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México, Estados Unidos y Canadá podrían alcanzar algunos acuerdos en torno al tratado comercial entre los tres países antes de que termine este año, dijo el embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos.

Jamieson Greer, Embajador Comercial de Estados Unidos (izq) y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. Cortesía Secretaría de Economía.

El representante comercial de la Casa Blanca aseguró que entre los acuerdos que buscan destaca reforzar las reglas de origen dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado”, declaró Greer.

El funcionario “confió” en que antes de que termine el año se tengan opciones para que el presidente Trump y los líderes de Canadá y México consideren acuerdos provisionales o medidas que se puedan adoptar de forma bilateral.

“Me ⁠gustaría contar, para finales ⁠de año, con ⁠al menos algunos acuerdos -uno con Canadá y otro ⁠con México- y dejar que algunas de estas cuestiones realmente importantes, como las reglas de origen, los temas laborales y medioambientales, tomen un poco más de tiempo para seguir debatiéndolas, incluso con el Congreso, durante ⁠el año siguiente”, afirmó.

En sentido contrario, el representante comercial también dejó entrever la posibilidad de la imposición de nuevos aranceles a partir de las normas de trabajo forzado.

“De manera similar, he escuchado también a personas en el Congreso quienes hablan sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México. Esto también puede tomar tiempo”, advirtió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende imponer nuevos aranceles tan pronto como este viernes a aproximadamente 60 países, bajo la Sección 301, que, entre otras cosas, prohíbe la importación de bienes de países que implementen prácticas de trabajo forzado.

Responde Sheinbaum

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el jueves recibirá al embajador comercial de Estados Unidos en Palacio Nacional para revisar el tema arancelario sobre trabajo forzado.

“Estamos esperando, tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada, si mal no recuerdo, para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar. El jueves voy a recibir al embajador Greer en Palacio Nacional en la mañana”, dijo en la conferencia matutina.

Sin embargo, la mandataria aseguró que México no debe recibir mayores aranceles a los que existen actualmente.