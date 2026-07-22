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Mantener el pasaporte mexicano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país, además de ser indispensable para la tramitación de la visa, ya sea con intenciones de turismo o de establecimiento.
En ocasiones, se puede dar el caso en el que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido. Esto puede deberse a daños en la tapa o las hojas, falta de páginas libres o la regla de los seis meses que exigen países como Estados Unidos.
Estados Unidos prohíbe la entrada de todos los ciudadanos mexicanos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?
Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:
- Pasaporte mexicano vigente.
- Visa estadounidense válida que se corresponda .
- Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.
- Cumplir con los controles de inspección.
Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?
La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento suele ser:
- Agendar una cita.
- Completar la solicitud correspondiente.
- Presentar el pasaporte anterior.
- Acreditar la identidad y nacionalidad mexicana.
- Presentar el comprobante de pago.
- Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos.
- Recibir el nuevo pasaporte conforme a los tiempos de entrega.
¿Cómo tramitar la visa americana desde México?
Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es:
- Determinar el tipo de visa que corresponde según el motivo del viaje.
- Completar en línea el Formulario DS-160.
- Guardar e imprimir la hoja de confirmación del DS-160.
- Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas.
- Pagar la tarifa de solicitud correspondientes.
- Programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).
- Acudir con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y la documentación de respaldo solicitada, que pueda acreditar el propósito del viaje y los vínculos con México.
- Esperar la resolución de la solicitud y recibir el pasaporte con la visa estampada.