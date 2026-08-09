Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Norteamérica: ofrecen alojamiento y solo 20 horas de trabajo por semana

Una propuesta poco habitual abrió la posibilidad de alojarse sin pagar en Hawái mientras se colabora con un refugio dedicado al bienestar animal. El santuario, ubicado en Keaau, lanzó una convocatoria internacional para sumar voluntarios dispuestos a trabajar 20 horas por semana a cambio de hospedaje gratuito dentro de sus instalaciones.

El programa está pensado para personas interesadas en combinar una estadía diferente con actividades vinculadas al cuidado de animales y la vida en contacto con la naturaleza. Quienes sean elegidos podrán permanecer en el predio sin afrontar gastos de alojamiento, siempre que participen de las tareas necesarias para el funcionamiento cotidiano del santuario.

Cómo es la propuesta para vivir gratis en la isla de Keaau

El programa de voluntariado se desarrolla en un santuario dedicado al rescate y cuidado de animales .

A cambio de unas pocas horas de trabajo por semana, los participantes reciben hospedaje y la posibilidad de vivir en uno de los entornos naturales más atractivos de Hawái.

Hawai hawaiistar

Entre las tareas que suelen realizar los voluntarios se encuentran:

Alimentación y cuidado de animales.

Limpieza y mantenimiento de espacios comunes.

Colaboración en proyectos ambientales.

Apoyo en actividades diarias del santuario.

Según la convocatoria, se requieren aproximadamente 20 horas semanales de trabajo, una cifra considerablemente menor a la de muchos programas similares alrededor del mundo.

Además del alojamiento gratuito, los participantes tienen tiempo libre para recorrer la zona, disfrutar de las playas cercanas y conocer algunos de los paisajes volcánicos más famosos del archipiélago.

Qué requisitos deben cumplir los interesados

La búsqueda está orientada a personas responsables, con interés por el bienestar animal y disposición para convivir en una comunidad de voluntarios.

Si bien no siempre se exige experiencia previa, los organizadores valoran especialmente el compromiso y la capacidad para trabajar en equipo.

Entre los requisitos más habituales figuran:

Ser mayor de edad.

Tener disponibilidad para cumplir las horas de colaboración establecidas.

Respetar las normas internas del santuario.

Contar con recursos para cubrir gastos personales y traslado hasta Hawái.

Este tipo de programas ganó popularidad en los últimos años entre viajeros que buscan experiencias de larga duración sin afrontar los elevados costos de alojamiento que suelen tener destinos como Hawái.

En este contexto, la propuesta de la isla de Keaau aparece como una oportunidad atractiva para quienes desean vivir una temporada en Norteamérica, rodeados de naturaleza, mientras colaboran con una causa vinculada al rescate y protección de animales.