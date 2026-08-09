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Vivir en una isla paradisíaca puede parecer inalcanzable para muchos, pero un santuario de animales de Keaau, Hawái, abrió una convocatoria internacional que ofrece justamente esa posibilidad: alojamiento gratuito a cambio de 20 horas de trabajo por semana, en un entorno rodeado de naturaleza y animales .

La propuesta apunta a personas interesadas en vivir una experiencia diferente, ya que quienes sean seleccionados podrán hospedarse sin pagar dentro del santuario mientras participan en distintas actividades relacionadas con el cuidado y bienestar de los animales.

Cómo es la propuesta para vivir gratis en la isla de Keaau

El programa de voluntariado se desarrolla en el santuario Selah’s Pig Sanctuary dedicado al rescate y cuidado de animales .

A cambio de unas pocas horas de colaboración semanal, los participantes reciben alojamiento gratuito y la oportunidad de vivir en uno de los paisajes naturales más atractivos de Hawái, rodeados de animales y vegetación.

A cambio del alojamiento gratuito, los participantes deben cumplir unas 20 horas semanales de voluntariado, es decir, un promedio de cuatro horas por día. hawaiistar

Entre las diversas tareas que podrían realizar las personas interesadas que deseen realizar este voluntariado se encuentran:

Apoyo en las actividades diarias del santuario.

Cuidado y alimentación de los animales.

Participación en proyectos ambientales.

Limpieza y mantenimiento de los espacios comunes.

Según la convocatoria, los voluntarios deben dedicar unas 20 horas semanales de trabajo, una carga menor en comparación con muchos programas similares en distintos lugares del mundo.

A cambio del alojamiento gratuito, cuentan con tiempo libre para explorar la zona, recorrer las playas cercanas y descubrir algunos de los paisajes volcánicos más reconocidos del archipiélago hawaiano.

Atención aspirantes: qué requisitos hay que cumplir para aplicar

La convocatoria está dirigida a personas responsables, comprometidas con el bienestar animal y con disposición para compartir la experiencia junto a una comunidad de voluntarios de distintos lugares.

Si bien no es indispensable contar con experiencia previa, los organizadores destacan la importancia del compromiso, la responsabilidad y la capacidad para trabajar en equipo.

Entre los requisitos principales para participar se encuentran:

Ser mayor de 18 años .

Contar con disponibilidad para c umplir las horas de colaboración establecidas.

Respetar las normas internas y la dinámica del santuario .

Disponer de recursos propios para cubrir los gastos personales y el traslado hasta Hawái.

Este tipo de programas ganó popularidad en los últimos años entre viajeros que buscan estadías prolongadas y experiencias diferentes, ya que permiten reducir los altos costos de alojamiento que suelen tener destinos turísticos como Hawái.

En este sentido, la propuesta del santuario en Keaau se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan pasar una temporada en Hawái, rodeados de naturaleza y con la posibilidad de colaborar en una causa dedicada al rescate y la protección de animales.