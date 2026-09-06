Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblito medieval de Italia: ofrecen alojamiento gratis y pocas horas de trabajo a la semana

Un pequeño pueblo medieval de Italia busca sumar habitantes y recuperar la actividad que pierde durante los meses de menor movimiento turístico . Para lograrlo, puso en marcha una propuesta que combina ayuda económica, alquileres a precio simbólico y apoyo para quienes quieran abrir un negocio.

La iniciativa pertenece a Santo Stefano di Sessanio, una localidad de la región de Abruzzo, en la provincia de L’Aquila, que tiene apenas un centenar de habitantes.

Aunque durante el verano y las fiestas de Navidad recibe numerosos turistas, durante el resto del año la actividad comercial y social disminuye de forma considerable.

Qué ofrece Santo Stefano di Sessanio a quienes quieran mudarse

El programa busca atraer nuevos residentes que puedan instalarse de manera permanente y contribuir a mantener activa la economía local durante todo el año.

El alcalde Fabio Santavicca explicó que la localidad cuenta con empresas hoteleras y de servicios, pero atraviesa mayores dificultades durante el invierno y la primavera.

Esta pequeña localidad al sur de Italia de apenas 115 pobladores ofrece 8,000 euros al mes, vivienda casi gratis y hasta 20,000 euros más para emprender y vivir allí. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La iniciativa contempla tres beneficios para quienes decidan mudarse:

Una subvención mensual no reembolsable durante 3 años, con un máximo de 8,000 euros anuales .

Una vivienda en alquiler a precio simbólico .

Una subvención no reembolsable de hasta 20,000 euros anuales para poner en marcha un negocio.

Quiénes pueden postularse para vivir en el pueblo italiano

La propuesta está destinada a personas de entre 18 y 40 años que estén dispuestas a establecerse en Santo Stefano di Sessanio y desarrollar una actividad empresarial dentro del municipio, bajo las condiciones fijadas por el programa.

Las personas que pueden aplicar deben ser ciudadanos italianos y/o extranjeros que cuenten con ciudadanía de la Unión Europea o sean titulares de un permiso de residencia de larga duración de la CE expedido por tiempo indefinido.

Según contó el alcalde, tras la publicación de la propuesta en la web oficial del municipio, sin ningún tipo de difusión adicional, más de mil personas completaron el formulario online en pocas horas .

El objetivo de la administración, según Santavicca, es devolverle vida al pueblo fuera de la temporada turística, acompañar a quienes ya viven allí y preservar las costumbres y tradiciones de la vida en Santo Stefano di Sessanio.