Miami es la ciudad soñada para vivir por muchos argentinos por sus playas, clima cálido durante gran parte del año, oferta laboral y la fuerte presencia de la comunidad argentina.

A cambio de colaborar 28 hora semanales creando contenido de redes sociales, promoviendo eventos y realizar tareas de limpieza, los voluntarios podrán disfrutar de la experiencia de vivir en la costa este de Estados Unidos.

El anuncio publicado en Worldpackers busca voluntarios para vivir en Miami hasta por seis semanas.

Cómo es el voluntariado para vivir en Miami hasta seis semanas

La oportunidad está publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento y otros beneficios a cambio de la colaboración en diversos proyectos.

En este caso, se busca un gerente de redes sociales para que trabaje 28 horas semanales en un barco creando contenido y promoviendo eventos. La participación incluye interactuar con los huéspedes y limpiar las áreas comunes.

Según lo indicado, la propuesta está abierta de octubre a marzo con una estadía mínima de una semana y una máxima de seis semanas.

Buscan voluntarios para vivir en Miami trabajando en redes sociales: ofrecen habitación privada y dos días libres por 28 horas semanales de colaboración.

Qué reciben los voluntarios a cambio

La propuesta detalla que los voluntarios obtendrán dos días libres por semana, además de una habitación privada para el descanso en la embarcación.

A su vez, los voluntarios podrán tomar clases de surf y clases de idiomas de forma gratuita.

Requisitos y qué no está incluido

La convocatoria de voluntarios está abierta ara personas entre 18 y 40 años con conocimiento en el idioma inglés (principiante) y español (principiante). Se admite la propuesta de voluntarios solos, parejas y otros dúos. Es requisito contar con visa americana o ciudadanía estadounidense.