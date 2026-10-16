Las señales de tránsito cumplen una función clave para ordenar la circulación y advertir a los conductores sobre situaciones que pueden representar riesgos. Entre ellas existe una que muestra la silueta de un niño jugando con una pelota sobre un fondo amarillo y que suele aparecer cerca de escuelas, plazas y otros espacios públicos.

Si bien puede pasar inadvertida, su presencia tiene un sistema concreto dentro del sistema de señalización vial argentino. Se trata de una señal preventiva, por lo que su objetivo no es establecer una prohibición, sino anticipar una situación que podría resultar peligrosa para quienes circulan.

Qué significa la señal amarilla con un niño jugando con una pelota

La señal identificada como P.25 (Niños) advierte que en la zona pueden aparecer de manera imprevista escolares o niños por la existencia de escuelas, campos de juegos, plazas u otros lugares de esparcimiento infantil. Por este motivo, los conductores deben prestar especial atención al entorno y adecuar su comportamiento al riesgo advertido.

Señal de tránsito ChatGPT | Audiencias

El color amarillo también permite reconocer rápidamente que se trata de una señal preventiva. El Manual de Señalamiento Vertical de Vialidad Nacional explica que el amarillo está asociado con mensajes de carácter preventivo, para que el conductor pueda interpretar el tipo de advertencia incluso antes de identificar por completo el símbolo.

Por qué es importante respetar esta señal

La advertencia es importante porque los niños pueden cruzar la calle de manera repentina, salir detrás de una pelota o desplazarse sin advertir la proximidad de un vehículo. Ante la presencia de este cartel, reducir la velocidad, mantener una distancia de seguridad y estar preparado para frenar puede ayudar a prevenir siniestros viales . La precaución es especialmente relevante en zonas donde la circulación de menores es frecuente.

Dónde se coloca esta señal de tránsito

La normativa indica que esta señal debe ubicarse en calles y caminos cercanos a escuelas, plazas o lugares de esparcimiento infantil.

Por eso, encontrarse con un cartel no significa que necesariamente haya una escuela. También puede advertir sobre la proximidad de una plaza o campo de juego.