Las propuestas de voluntariado permiten viajar de una forma distinta y Mendoza es uno de los destinos más elegidos de Argentina. En esta oportunidad, una convocatoria busca personas interesadas en vivir en la capital provincial a cambio de colaborar en la recepción de un hostel.

La propuesta, publicada en la plataforma Worldpackers, ofrece alojamiento en una habitación compartida, desayuno diario y cuatro días libres por semana. A cambio, se deben cumplir 27 horas semanales de colaboración, distribuidas en tres turnos: dos nocturnos, de 23 a 8, y uno por la tarde, de 15 a 23.

Voluntariado en Mendoza: qué tareas hay que realizar en el hostel

Entre las principales responsabilidades se encuentran recibir a los huéspedes, gestionar el check-in y el check-out, cobrar los alojamientos, administrar las reservas y ofrecer excursiones y otros servicios del establecimiento.

Además, la persona seleccionada deberá mantener la recepción y los espacios utilizados limpios y ordenados, responder consultas de los viajeros y dejar organizada la información para el siguiente turno.

Desde el hostel buscan a alguien responsable, amable, sociable y con iniciativa, que tenga buena comunicación y disfrute del intercambio cultural con personas de diferentes lugares del mundo.

Voluntariado en Mendoza: qué tareas hay que realizar en el hostel. Magnific.

Qué ofrece el voluntariado en Mendoza

La propuesta contempla distintos beneficios para quienes se sumen a la experiencia. Entre ellos, se encuentran:

Alojamiento en una habitación compartida con otros viajeros.

Desayuno gratuito todos los días de la estadía.

Acceso a una cocina equipada para preparar comidas.

Internet de alta velocidad.

Cuatro días libres por semana.

El objetivo es que los voluntarios puedan participar de las tareas del hostel y, al mismo tiempo, tengan tiempo para conocer la ciudad de Mendoza, recorrer sus atractivos y compartir actividades con otros viajeros.

Sin embargo, la propuesta no incluye los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa, en caso de que sea necesaria.

Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado

Para participar, es necesario cumplir con algunas condiciones establecidas por el establecimiento. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 20 años y solicita un nivel principiante de español o intermedio de inglés.

La experiencia admite postulaciones individuales, en pareja o en dúos de voluntarios. También se valoran la puntualidad, el compromiso, el respeto por las normas de convivencia y la capacidad para desenvolverse de manera autónoma, especialmente durante los turnos nocturnos.

Entre las reglas del hostel se incluyen respetar los horarios de silencio, mantener limpios los espacios compartidos, cuidar las instalaciones y garantizar una convivencia respetuosa con los huéspedes y el resto del equipo.

Quienes estén interesados pueden consultar la publicación de voluntariado en Mendoza en Worldpackers para conocer más detalles de la experiencia y revisar las condiciones antes de postularse.