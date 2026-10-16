El votante de derecha, un enigma que hace fallar a las encuestas en todo el mundo

Sea Lion es al mismo tiempo la amenaza más grande que enfrenta Argentina como consecuencia de la ocupación ilegal de las Malvinas y la mayor oportunidad en décadas para conseguir un avance tangible en la disputa. Si empieza a bombear petróleo, Reino Unido habrá extraído por primera vez un recurso no renovable del lecho marino argentino. Pero si el Gobierno logra frenarlo, habrá demostrado hasta qué punto esa ocupación tiene límites económicos, jurídicos y diplomáticos.

La oportunidad aparece en un momento excepcional. Vaca Muerta le permite condicionar a las grandes compañías de servicios petroleros, que tienen mucho más para perder en Argentina que para ganar en Sea Lion. El alineamiento con Estados Unidos y el enfriamiento de Washington con Londres agregan peso diplomático.

Y ahora se sumó una jugada jurídica inteligente: llevar la controversia al sistema de la Convención del Mar. No para pedir que un tribunal imparcial resuelva la cuestión de la soberanía, sino para que responda algo mucho más concreto: si se puede avanzar unilateralmente con la explotación de petróleo en una zona disputada.

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, en plena plataforma continental argentina. El yacimiento fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration, una petrolera británica relativamente chica, que se alió con la israelí Navitas Petroleum, que hoy controla el 65% del proyecto.

La primera etapa prevé recuperar 170 millones de barriles y alcanzar unos 50.000 diarios. Los 11 primeros pozos deberían empezar a perforarse a comienzos de 2027 y la extracción comercial está proyectada para marzo de 2028. A menos que la ofensiva argentina dé resultado.

Foto: EFE, Juan Ignacio Roncoroni

El árbitro

La estrategia argentina combina presión económica y acción internacional. Desde septiembre el Gobierno endureció sanciones y activó la legislación que prohíbe participar en actividades hidrocarburíferas no autorizadas, apuntando contra las compañías que brindan servicios necesarios para el proyecto. Está funcionando: el 5 de octubre Navitas admitió que perdió dos contratistas y Rockhopper perdió 38% de su valor bursátil desde el comienzo de la campaña de presión.

El 28 de septiembre Argentina inició un arbitraje contra Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para impedir la explotación mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá el fondo.

El Tribunal del Mar no va a decidir a quién pertenecen las Malvinas. Argentina intenta que determine si corresponde frenar actividades que pueden provocar un daño irreversible antes de que otro tribunal resuelva la controversia marítima. El argumento central es simple: el petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto. A eso suma sus derechos sobre la plataforma continental, las obligaciones de protección del medio marino y la Resolución 31/49 de la ONU, que pide evitar modificaciones unilaterales mientras persista la disputa.

Hay antecedentes que justifican el optimismo. En el caso Ghana-Costa de Marfil, el Tribunal prohibió en 2015 nuevas perforaciones en una zona petrolera disputada aunque permitió continuar trabajos ya iniciados. La diferencia puede favorecer ahora a Argentina: Ghana ya había perforado los pozos necesarios; Sea Lion todavía no empezó los 11 productivos. Una prohibición de nuevas perforaciones podría golpear directamente el cronograma hacia 2028.

Chagos ofrece otro antecedente útil. Un tribunal arbitral concluyó en 2015 que no podía resolver la soberanía sobre el archipiélago, pero igualmente falló contra Reino Unido por medidas unilaterales que vulneraban derechos de Mauricio. Londres sostendrá que para decidir quién tiene derechos sobre el petróleo habría que resolver primero la soberanía territorial, algo que excede la competencia de estos tribunales. También alegará que no hay urgencia porque la producción comenzaría recién en 2028.

Andy Burnham, ministro del Reino Unido. Foto: EFE

Contraataque británico

Reino Unido decidió participar del proceso y anunció que cumplirá cualquier medida provisional jurídicamente vinculante. Su defensa será que Sea Lion fue autorizado por las autoridades de las islas, que considera competentes, y que la Convención del Mar no puede utilizarse para resolver una controversia territorial. También invocará la autodeterminación de los isleños, con la farsa del referéndum de 2013 como prueba.

Al mismo tiempo, Londres intenta blindar económicamente el proyecto. El Gobierno anunció que ampliará su legislación contra sanciones extraterritoriales para impedir que empresas bajo jurisdicción británica cumplan determinadas medidas argentinas y permitir reclamos por daños. La limitación es evidente: esa protección sirve poco frente a multinacionales con negocios mucho mayores en Vaca Muerta. Una ley británica no puede garantizarles contratos en Argentina.

También hubo reuniones con proveedores, contactos diplomáticos con países del G7 y G20 y respaldo político a nuevas perforaciones. Pero los inversores no parecen muy convencidos. La acción de Rockhopper, que había recuperado 4% tras los anuncios, cayó otro 4% al día siguiente.

En paralelo, Londres exhibió músculo militar con ejercicios en el archipiélago que ya estaban programados, pero que fueron presentados por los medios británicos como simulacros para recuperar las islas en caso de un ataque argentino. Y el Ministerio de Defensa adelantó con una anticipación llamativa los actos por los 45 años de la guerra.

La respuesta revela una contradicción evidente. Reino Unido pretende presentarse como defensor del derecho internacional mientras sostiene una colonia cuya soberanía es objeto de una disputa reconocida por Naciones Unidas, pero se niega a cualquier negociación. Y lo hace después de haber aceptado desprenderse de Chagos, en medio de un debate interno sobre qué significa hoy conservar restos de un imperio desaparecido.