Una propuesta de voluntariado en un hostal de Bariloche invita a viajeros a instalarse en la Patagonia y compartir la experiencia con personas de distintas partes del mundo.

A cambio de colaborar cuatro días por semana con las tareas del alojamiento, los participantes reciben una cama y comida, con tres días libres para recorrer los paisajes de la región.

Según el calendario de disponibilidad publicado en Workaway, el anfitrión no recibe voluntarios en octubre ni noviembre, pero sí tiene disponibilidad en diciembre de 2026 .

Cómo es la propuesta para vivir en Bariloche

La oportunidad se encuentra publicada en Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento a cambio de colaboración en diferentes proyectos. En este caso, se trata de un hostal pequeño y de ambiente familiar, donde conviven turistas y voluntarios internacionales.

La propuesta contempla un esquema de cuatro días de ayuda y tres días libres. La idea es que los participantes puedan integrarse a la rutina del establecimiento y, al mismo tiempo, disponer de tiempo para conocer Bariloche y sus alrededores.

El anfitrión busca personas activas, sociables y responsables que puedan comunicarse tanto en español como en inglés. Además, el lugar cuenta con un espacio de coworking y admite a nómadas digitales, aunque el acceso a internet es limitado.

La propuesta ofrece alojamiento y comida a cambio de colaborar cuatro días por semana en un hostal de Bariloche. Fuente: Shutterstock

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La principal responsabilidad de los participantes estará vinculada con la recepción del hostal. Entre las actividades previstas se encuentran dar la bienvenida a los huéspedes, colaborar con los ingresos y las salidas, brindar información a los viajeros y ayudar con el funcionamiento cotidiano del alojamiento.

También deberán realizar tareas de limpieza y mantenimiento del orden en los espacios compartidos cuando sea necesario. El trabajo se organiza de manera colaborativa entre quienes forman parte del equipo.

Como parte de la experiencia, los voluntarios podrían acceder a actividades y excursiones locales gratuitas o con descuentos. Además, el anfitrión menciona la posibilidad de obtener ingresos adicionales mediante comisiones por la venta de excursiones y la organización de cenas en el hostal.

Alojamiento y comida: qué reciben a cambio

El intercambio incluye una cama en el hostal y las comidas durante la estadía. La propuesta contempla desayunos con pan, dulces y mermeladas caseras, además de café, té y mate.

También se proporciona una base de alimentos secos, como pasta, arroz y legumbres, junto con una caja semanal de verduras frescas. De esta manera, los participantes cuentan con alojamiento y parte de sus necesidades alimentarias cubiertas mientras colaboran con las actividades del establecimiento.

La estadía mínima solicitada es de un mes. Por eso, la propuesta está orientada a viajeros que buscan pasar una temporada en la ciudad, conocer otras culturas y participar de la vida cotidiana de un hostal, en lugar de realizar una visita turística de pocos días.

Qué se puede hacer en Bariloche durante los días libres

Los tres días libres por semana permiten aprovechar la oferta natural y turística de Bariloche, uno de los principales destinos de la Patagonia. La ciudad está rodeada por lagos, bosques y montañas, con alternativas para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Entre las opciones de verano se encuentran los senderos de trekking, las caminatas hacia refugios de montaña, las visitas a cascadas y playas lacustres, además de actividades como kayak, ciclismo, escalada y rafting.