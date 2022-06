Brasil: Jair Bolsonaro ultima los detalles para privatizar Eletrobras, valuada en u$s 7000 millones

Brasil está ultimando los detalles de lo que se espera será la mayor privatización del país en dos décadas y, probablemente, la segunda más grande del mundo este año. El gobierno de Jair Bolsonaro -que asumió prometiendo una ambiciosa agenda de privatizaciones- espera recibir al menos u$s 7000 millones (según el último precio de cierre) por Eletrobras, la empresa de energía eléctrica más grande del país.

El gobierno brasileño diluirá su participación en Centrais Elétricas Brasileiras SA, a menos del 50% mediante la emisión de nuevos valores (627.675.340 millones de acciones) y la venta de títulos existentes (69.801.516 millones) por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Al cierre de esta edición se estaba esperando que se defina el precio de las acciones -después del cierre de los mercados- y se comercializarán desde el próximo 13 de junio en la Bolsa de San Pablo.

La Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB, por sus siglas en inglés) y el GIC de Singapur en Eletrobras, según le dijeron fuentes familiarizadas con la operación a Reuters. Entre el 3 y el 8 de junio, los inversores tuvieron tiempo para expresar su intención de comprar y reservar acciones. El precio de la acción dependerá de la demanda.

Brasil: la economía y la inflación complican las perspectivas de reelección de Jair Bolsonaro



Se espera que GIC y CPPIB unan fuerzas con el gestor de activos 3G Radar, ahora el mayor accionista privado de Eletrobras con una participación del 11%, para diseñar una estrategia posterior a la privatización, citó Reuters.

Se espera que el gobierno brasileño use las ganancias para subsidiar las tarifas de energía -uno de los factores que más está impulsando la inflación, que ya supera el 12% anual - y una serie de medidas propuestas por Bolsonaro para bajar los precios del combustible y controlar la inflación.

Lula revela su plan económico para Brasil: más Estado, menos sector privado y gasto sin límite



Más allá de la inminencia de la venta -un largo proceso que empezó a idearse en 2017 durante el gobierno de Michel Temer-, Luiz Inácio 'Lula' da Silva prometió revertir la privatización de Eletrobras si gana las elecciones, así como frenar las otras ventas en agenda, como la de Petrobras, para la que el nuevo ministro de Energía y Minas, Adolfo Sachsida, ya formalizó el pedido de privatización.

La inflación, y particularmente las subas en los precios de los combustibles, son un factor crucial para Bolsonaro, que buscará la reelección en octubre próximo, aunque por ahora permanece rezagado en las encuestas frente a Lula.

Jair Bolsonaro en campaña: su plan para bajar el precio del combustible y por qué es "clave" para su reelección



Días atrás, el presidente brasileño envió al Congreso un proyecto para subsidiar el diésel, una medida que le podría costar al Estado hasta u$s 5200 millones. También anunció que eliminaría los impuestos federales sobre la nafta y el etanol, e instó a las gobernaciones a hacer lo mismo, prometiendo reembolsar los costos.

El acuerdo de Eletrobras, que recibió la aprobación del tribunal de cuentas y el Congreso de Brasil, probablemente se convertirá en la segunda oferta de capital más grande registrada en el país después de la venta de acciones de Petrobras por u$s 70.000 millones en 2010, según datos de Bloomberg.

También será una de las mayores ofertas de acciones del mundo este año, por detrás de la OPI de u$s 10.700 millones de la surcoreana LG Energy Solution Ltd y cerca de los u$s 6080 millones recaudados por la OPI de la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai.

"Irónicamente, la venta agarró fuerza en un momento de frustración con la agenda liberal", dijo Elena Landau, execonomista del banco de desarrollo brasileño, a Bloomberg. "Parece una excepción, como si fuera una respuesta a inversores".