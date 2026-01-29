En ocasiones es difícil describir escenarios que parecen sacados de un capítulo de Black Mirror. Pero, como bien dice el refrán, hay momentos en los que la realidad supera la ficción. Y estamos en uno de esos.

Mientras el mundo se torna cada vez más caótico con conflictos bélicos, países que se enfrentan, amenazas que cruzan continentes, incursiones que atraviesan fronteras; en el ciberespacio surgió otro espacio, uno en el que se conectan dos intereses desde la comodidad del anonimato y el no desplazamiento: el deseo y las apuestas.

El vértigo por lanzarse a especular sobre el desenlace de distintos escenarios, mientras se puede ganar dinero, hace que Polymarket se haya convertido en una aplicación furor. Pero, el límite siempre está en lo ético.

Qué es Polymarket y cómo funciona

En Polymarket se puede especular sobre posibles altos el fuego o eventos bélicos, apostando en conflictos como el de Ucrania o incluso en crisis internacionales como la de Venezuela con Estados Unidos, al mismo nivel que se apuesta en partidos de fútbol, la NBA o la NFL.

Si vamos al concepto más básico, Polymarket es el mercado de predicciones descentralizado más grande del mundo, una plataforma donde los usuarios compran y venden “acciones” sobre eventos reales (política, deportes, economía, cultura pop, ciencia, etc.) usando USDC, una moneda estable cripto.

En lugar de apostar como en una casa de juegos, funciona como una bolsa de valores de eventos: cada acción representa la probabilidad de que algo suceda.

Si una acción del resultado “Sí” vale $0,70, el mercado estima un 70% de probabilidad de que el evento ocurra. Cuando el evento termina, las acciones correctas pagan $1 y las incorrectas $0.

La plataforma está construida sobre Polygon (Ethereum Layer 2), lo que permite transacciones rápidas y baratas.

Por qué Polymarket atrae a miles de usuarios

Polymarket combina predicciones en tiempo real, blockchain, actualidad global y la posibilidad de ganar dinero, todo en una interfaz tipo “bolsa”.

Es más precisa que las encuestas tradicionales

Durante las elecciones de EE.UU. 2024, los usuarios de Polymarket predijeron con precisión la victoria de Donald Trump cuando muchas encuestas mostraban otro escenario. Esta reputación de predecir mejor que los sondeos disparó su popularidad.

Crecimiento explosivo y cifras enormes de uso

Solo en enero de 2026, Polymarket alcanzó:

u$s 1.940 millones en volumen mensual.

404.900 usuarios activos.

Además, en 2025 registró semanas con 247.000 usuarios activos y volúmenes cercanos a 1.000 millones en una semana.

Eventos virales y actualidad permanente

Los mercados que más trafico generan incluyen:

Elecciones y política internacional

NFL y otros deportes

Conflictos globales

Cultura pop (Oscars, estrenos, celebrities)

Muchos mercados se vuelven virales en redes sociales, atrayendo a miles de nuevos usuarios de golpe.

Transparencia y seguridad blockchain

El dinero queda bloqueado en contratos inteligentes, y los resultados se verifican con oráculos (como UMA), lo que garantiza que los pagos son automáticos y objetivos.

Permite ganar dinero con la información o intuición

Los usuarios pueden:

Comprar barato y vender caro antes del cierre.

Cubrir riesgos (hedging) ante eventos políticos o económicos.

Ganar $1 por acción si aciertan tras el cierre del mercado.

Esto atrae tanto a “curiosos” como a traders profesionales.

Acceso muy simple

Solo requiere:

una billetera digital sobre Polygon ,

y USDC para operar.

No se necesita pasar por procesos complejos para empezar a usarlo.

Bloquean a Polymarket: por qué estos países decidieron prohibir su uso

Más allá de su popularidad, la aplicación no ha estado exenta de polémica. Por motivos regulatorios vinculados a apuestas, derivados financieros y cumplimiento contra el lavado de dinero, varios países decidieron prohibir su uso.

País Estado Motivo ❌ Bloqueado Juego/derivados sin licencia (confirmado por Datawallet) ❌ Bloqueado Juego sin licencia + apuestas sobre guerra + uso de datos no autorizado ⚠️ Geobloqueo por parte de Polymarket Riesgo regulatorio local (no prohibición estatal) Reino Unido, Francia, Alemania, Australia ❌ Bloqueados Juego/derivados ilegales o sin licencia Bélgica, Polonia ❌ Bloqueados Listas negras de juego ilegal Singapur, Taiwán, Tailandia ❌ Bloqueados Prohibición de apuestas remotas Irán, Cuba, Irak, Corea del Norte ❌ Bloqueados Sanciones internacionales



Las prohibiciones se endurecieron especialmente desde finales de 2025, cuando Ucrania sumó el sitio a su registro oficial de portales prohibidos y criticó mercados vinculados a la guerra.