Un grupo de especialistas del Centro de Conservación Vida Silvestre logró rescatar a este animal considerado el ave más veloz del mundo. El ejemplar se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido rescatado con una fractura en su ala izquierda. Recibió atención especializada con el objetivo de lograr su reinserción en el ambiente natural.

El espécimen fue hallado en una subestación de energía, donde un trabajador notificó a la línea de emergencias de Fauna Silvestre al observar que no podía volar. Gracias a la rápida intervención, pudo ser trasladado para su evaluación y tratamiento veterinario.

Actualmente, permanece bajo un tratamiento estricto de recuperación, que incluye controles médicos, cuidados específicos y fisioterapias orientadas a fortalecer su musculatura y recuperar plenamente su capacidad de vuelo y caza.

Descubrimiento histórico: recuperan en Argentina al animal más rápido del mundo tras años sin ser visto (foto: archivo).

¿Qué animal es el más veloz y fue rescatado?

Los especialistas de Fauna Silvestre lograron recuperar un halcón peregrino, el ave más rápida del mundo. Este caso generó gran emoción, ya que es una especie que hasta hace 50 años estuvo a punto de desaparecer por el uso de pesticidas y el impacto del hombre en el ambiente. Sin embargo, todavía existen algunos especímenes en el mundo y, en particular, en Argentina.

Esta ave tiene un tamaño mediano, cuerpo robusto y aspecto compacto. Presenta un fenómeno conocido como dimorfismo sexual inverso , ya que las hembras son más grandes y pesadas que los machos. Este animal se distingue por su pico corto y poderoso y una marcada bigotera negra que enmarca sus mejillas claras.

El halcón peregrino destaca por su increíble habilidad de caza y velocidades de hasta 400 km/h.

El rasgo más distintivo de esta especie es su habilidad de caza excepcional, que le permite alcanzar velocidades superiores a los 350 y hasta casi 400 kilómetros por hora en picada . Esto se debe a su aerodinámica y a sus potentes músculos pectorales.

Hallazgo histórico: rescatan en Argentina al animal más veloz del mundo tras años sin ser observado (foto: archivo)

¿Por qué es fundamental conservar al halcón peregrino en nuestros ecosistemas?

El halcón peregrino desempeña un rol clave en los ecosistemas, ya que contribuye al control natural de poblaciones de aves, manteniendo el equilibrio ambiental. Su presencia también actúa como un indicador de ambientes saludables.

Desde tiempos antiguos, esta especie ha cautivado a la humanidad por su velocidad y destreza, al punto de inspirar desarrollos en la aviación moderna. Por ello, su conservación resulta fundamental tanto desde el punto de vista ambiental como científico.

Finalmente, las autoridades recordaron que, ante la detección de fauna silvestre herida, fuera de su hábitat o situaciones de tráfico ilegal, se debe dar aviso al 911 (Policía Ambiental) o a la Secretaría de Ambiente, para permitir una intervención rápida y proteger a especies clave como el halcón peregrino.

Halcón peregrino muestra signos de recuperación y esperanza

El halcón peregrino, tras recibir atención veterinaria, muestra signos positivos de recuperación. Los especialistas del Centro de Conservación Vida Silvestre esperan que, con el tiempo y el tratamiento adecuado, el ave pueda volver a su hábitat natural y retomar su papel en el ecosistema.

La conservación de esta especie es vital, no solo por su importancia ecológica, sino también por su valor cultural e histórico. Las autoridades instan a la población a colaborar en la protección de la fauna silvestre, reportando cualquier situación que ponga en riesgo a estas aves emblemáticas.