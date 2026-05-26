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Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras.
Durante el lunes, 25 de mayo de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "05 07 22 36 42 43"; el número complementario es "27", el reintegro "3" y el Joker "9579693".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 5897963 euros, de los cuales se entregaron 3243879.8 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros
- 5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 34895.75 euros ganados
- 5 aciertos: 117 acertantes con un premio de 1640.4 euros
- 4 aciertos: 6524 acertantes con un premio de 42.79 euros
- 3 aciertos: 113662 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 623964 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se sortea La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las posibilidades.
Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo el dinero que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y gasto antes de empezar y deja de jugar si buscas recuperar pérdidas o notas ansiedad.
Trata el juego como ocio, prioriza tus responsabilidades y pide ayuda si sientes pérdida de control; contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.