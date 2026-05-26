Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras.

Durante el lunes, 25 de mayo de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "05 07 22 36 42 43"; el número complementario es "27", el reintegro "3" y el Joker "9579693".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 5897963 euros, de los cuales se entregaron 3243879.8 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 34895.75 euros ganados

5 aciertos: 117 acertantes con un premio de 1640.4 euros

4 aciertos: 6524 acertantes con un premio de 42.79 euros

3 aciertos: 113662 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 623964 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las posibilidades.

Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: