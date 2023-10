Bélgica: mataron a dos personas e investigan si se trata de un ataque terrorista

Dos personas de nacionalidad sueca fueron asesinadas en un tiroteo este lunes por la noche en Bruselas mientras se disputaba el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 entre Bélgica y Suecia, que debió ser interrumpido por motivos de seguridad.

El autor del ataque vestía un buzo rojo y fue filmado por un testigo, sin embargo, logró escapar. Más tarde, las autoridades informaron que un hombre aseguró ser el responsable del hecho. Mientras tanto, la fiscalía sigue con la investigación y la prensa extranjera vinculó lo sucedido al ISIS.

¿Quién es el atacante?

Fuentes policiales citadas por el grupo de medios regionales Sudinfo dijeron que un hombre abrió fuego indiscriminadamente con un fusil tipo Kalashnikov al grito de "¡Alahu akbar!" ("Dios es grande", en árabe), lo que abonó la hipótesis de atentado terrorista.

El atacante llevaba casco y un chaleco reflectante y huyó en un ciclomotor. El primer ministro belga, Alexander De Croo, expresó sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas de lo que llamó "cobarde ataque".



"Estoy siguiendo de cerca la situación junto a los ministros de Justicia e Interior desde el Centro Nacional de Crisis", indicó de Croo, quien pidió a la población de Bruselas "estar atenta".



El Centro Nacional de Crisis del Gobierno confirmó que "se produjo un tiroteo en Bruselas" y que "hay víctimas".



"Por respeto a ellos, les pedimos que no compartan ninguna imagen o video relacionado con este incidente", agregó.



Sin embargo, al poco tiempo aparecieron varios videos en redes sociales tanto del momento del ataque como del supuesto sospechoso grabando un mensaje.



La filmación del ataque, publicada por un vecino de la zona, muestra cómo un hombre con chaqueta reflectante naranja y casco blanco llega en motocicleta a una acera, tira el vehículo y comienza a disparar a uno y otro lado.



Poco después entra en un edificio acristalado en el que se puede ver cómo dispara a una persona que cae de inmediato al suelo.



En otro video, el atacante aparece en primer plano, se identifica como Slayem Slouma, proclama su pertenencia a Estado Islámico y se jacta de haber matado a "tres suecos" a los que califica de "infieles".



El discurso, muy violento, reivindica su acción para "vengar a los musulmanes en nombre de los que vivimos y morimos por nuestra religión".



Slouma había publicado previamente un mensaje sobre el niño palestino de seis años asesinado este domingo por un hombre de 71 en Chicago, Estados Unidos, "por ser musulmán".



Si hubiera sido cristiano "lo habríamos llamado terrorismo y no crimen brutal", alegó.



Fuentes del grupo periodístico Sudinfo refirieron efectivamente las dos víctimas son de nacionalidad sueca al advertir que llevaban una camiseta de la selección de fútbol ese país.



Esta tarde se jugaba en Bruselas el partido entre las selecciones de Bélgica y Suecia.



Efectivos de servicios de emergencia se trasladaron al lugar en gran número, según el diario local Le Soir y la agencia de noticias Europa Press.



Hasta esta noche (la tarde en la Argentina) no había sido detenido ningún sospechoso.



Con información de Télam.