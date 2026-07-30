Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros”

Conseguir trabajadores para la construcción se convirtió en uno de los principales desafíos que enfrenta España. A pesar de la demanda de mano de obra, cada vez cuesta más cubrir las vacantes en el sector .

Entre las explicaciones más frecuentes aparecen las condiciones laborales y el escaso interés de los jóvenes. Sin embargo, un albañil boliviano que vive en España desde 2019 asegura que la realidad cambia cuando se compara el sueldo con el de otros países.

Albino sostiene que la diferencia salarial con Bolivia sigue siendo determinante. “En España un albañil gana unos 1300-1400 euros y en Bolivia puedes ganar unos 400. A nivel de horas, se trabaja lo mismo, 8 horas”, explicó, al resumir por qué muchos migrantes siguen viendo al sector como una oportunidad laboral.

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¿Quién es Albino y cómo llegó a trabajar en España?

Albino es un trabajador boliviano que lleva alrededor de seis años viviendo en España y casi media vida dedicado a la albañilería.

Durante una entrevista para el canal de YouTube @AdrianG. Martín explicó: “Me dedico a la construcción. Todo lo que hago es la gestión de la obra”. También señaló: “Llevo en España unos seis años. En mi país empecé a los 25 años y ahora tengo 42. Llevo casi media vida dedicada a la albañilería”.

Su llegada al oficio estuvo marcada por la ayuda familiar. Según contó: “Me recomendó mi familia, uno de mis primos que era albañil. Y me llevó a trabajar”.

Incluso reconoció que sus comienzos no fueron sencillos: “Al principio no sabía poner un ladrillo del todo bien, pero luego mi primo me enseñó la técnica aquí”.

¿Por qué piensa que trabajar en territorio español es distinto?

La respuesta de Albino no se limita al salario. Según explica, también existen diferencias importantes en los materiales y sistemas de trabajo.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” @AdrianG. Martín

“Las diferencias son los materiales, aquí son mejores”, afirmó. Luego detalló: “En Bolivia solo hay una clase de yeso y aquí hay muchos tipos”, añadió: Con el cemento es igual. Tampoco tenemos morteros”.

Su experiencia refleja cómo el desarrollo de la industria de la construcción española ofrece herramientas y materiales más especializados que los disponibles en otros mercados.

¿Por qué España necesita cada vez más albañiles?

Los datos muestran un fuerte envejecimiento del sector. Hace dos décadas, los menores de 30 años representaban cerca del 20% de los albañiles ; actualmente, esa cifra ha caído por debajo del 5% . Al mismo tiempo, alrededor de uno de cada cuatro trabajadores del sector es inmigrante.

La demanda tampoco deja de crecer. Según datos de la plataforma especializada Jobted, la construcción cerró 2025 con más de 1,5 millones de ocupados y continúa necesitando mano de obra cualificada. Los salarios varían según la experiencia, desde unos 13.780 euros brutos anuales en los niveles más bajos hasta más de 36.000 euros en perfiles altamente especializados.