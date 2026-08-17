Las tradicionales cajas de pizza quedaron bajo nuevas restricciones en la Unión Europea debido a la presencia de sustancias químicas conocidas como PFAS.

La normativa comenzó a aplicarse el 12 de agosto de 2026 y establece límites específicos para estos compuestos en materiales que están en contacto con alimentos.

La medida forma parte de una estrategia para reducir la exposición a sustancias potencialmente perjudiciales y disminuir su permanencia en el ambiente. Sin embargo, la regulación no significa que todas las cajas de pizza que ya circulan deban ser retiradas.

Qué son los PFAS y por qué preocupan a Europa

Los PFAS son un amplio grupo de sustancias químicas utilizadas durante décadas para otorgar resistencia al agua, la grasa y la humedad . Por esas características, fueron incorporados a distintos productos de uso cotidiano, incluidos algunos envases y envoltorios destinados a alimentos.

Estas sustancias son conocidas popularmente como “químicos eternos” debido a su gran persistencia. Pueden permanecer durante largos períodos tanto en el ambiente como en determinados organismos, lo que generó preocupación entre las autoridades sanitarias y ambientales.

Por ese motivo, la Unión Europea decidió establecer límites para reducir su presencia en materiales que entran en contacto directo con los alimentos.

Cajas de pizza: la Unión Europea impone nuevos límites a los PFAS desde agosto de 2026 Generado con IA.

Cajas de pizza, envoltorios y otros productos: qué cambia

La nueva regulación alcanza distintos tipos de envases alimentarios en los que pueden utilizarse PFAS para evitar que la grasa o los líquidos atraviesen el material.

Entre ellos se encuentran las cajas de pizza, recipientes para comida para llevar, envoltorios de comida rápida, bolsas para pochoclos de microondas y determinados papeles utilizados en panadería.

La normativa establece tres valores máximos para los PFAS:

25 partes por mil millones para cualquier PFAS individual detectado mediante un análisis específico.

250 partes por mil millones para la suma de determinados PFAS.

50 partes por millón para el conjunto de PFAS, incluidos los compuestos poliméricos.

Cuando un envase supera los límites establecidos, ya no puede ser puesto en el mercado de la Unión Europea.

¿Hay que tirar las cajas de pizza que ya están en circulación?

No. Uno de los puntos importantes de la medida es que no se ordenó retirar de manera generalizada todos los envases que ya estaban disponibles.

Los productos comercializados antes del 12 de agosto de 2026 pueden continuar en circulación. En cambio, los envases que comenzaron a ponerse en el mercado a partir de esa fecha deben cumplir con los nuevos límites establecidos.

De esta manera, el principal impacto recae sobre los fabricantes y proveedores que deberán modificar aquellos envases que utilizaban concentraciones de PFAS superiores a las permitidas.