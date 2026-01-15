Estados Unidos volvió a endurecer su política migratoria. La administración del presidente Donald Trump decidió suspender el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, una medida que fue comunicada a todas las embajadas y consulados norteamericanos mientras el Departamento de Estado revisa sus procedimientos de seguridad.

La orden rige desde enero de 2026 y no tiene una fecha clara de finalización. Según el Gobierno estadounidense, el objetivo es aplicar una política de “tolerancia cero” para quienes puedan representar un riesgo para la seguridad nacional o para el sistema de asistencia social del país.

¿Qué tipo de visas fueron suspendidas?

La medida alcanza a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, como las que se tramitan por:

Reunificación familiar

Trabajo permanente

Programas de inmigración legal

Ajuste de estatus para residencia

No se trata de una simple demora sino que las embajadas recibieron instrucciones de pausar o denegar los trámites hasta que se complete una revisión integral de los solicitantes.

¿Por qué Estados Unidos congeló la emisión de visas?

El gobierno estadounidense explicó que la decisión se basa en la llamada cláusula de “carga pública”. Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, se busca impedir que ingresen personas que puedan depender de:

Asistencia médica estatal

Subsidios

Programas de ayuda social

Beneficios públicos

Además, la Casa Blanca sostiene que muchos de los países incluidos representan riesgos en términos de control migratorio y seguridad, por lo que se activó una auditoría de los sistemas de verificación.

¿Desde cuándo rige la suspensión de visas?

La medida fue anunciada el 14 de enero de 2026 y comenzará a aplicarse de manera formal desde el 21 de enero, cuando todas las embajadas y consulados deberán cumplir el congelamiento administrativo.

No hay una fecha de finalización confirmada, ya que el Departamento de Estado está realizando una revisión completa de los criterios de admisión.

¿Qué países están incluidos en la lista?

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países en América, África, Europa, Asia y Oceanía.

América y el Caribe

Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

África

Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda.

Asia

Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen.

Europa

Albania, Bielorrusia, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia.

Oceanía

Fiyi.

¿Qué pasará con quienes ya estaban tramitando la visa?

Los solicitantes que ya tenían su trámite iniciado quedan en pausa hasta que se complete la revisión de los criterios. En la práctica, esto significa que:

No se emitirán nuevas visas

Se pueden cancelar entrevistas

Se pueden demorar o bloquear expedientes ya iniciados

Organizaciones migratorias advierten que miles de familias quedarán separadas y que muchos solicitantes podrían abandonar sus trámites por miedo o incertidumbre.