Estados Unidos confirmó que endurecerá los controles para otorgar la Green Card por matrimonio y que, a partir de enero, los extranjeros que no puedan demostrar con documentos la autenticidad de su relación podrán ver rechazada su solicitud de residencia permanente.

La medida es aplicada por Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y apunta a prevenir fraudes matrimoniales dentro del sistema migratorio.

Para acceder a la Green Card por matrimonio, los solicitantes deberán acreditar que la relación es real y no celebrada con fines migratorios. USCIS evaluará la consistencia, continuidad y vida en común de la pareja a través de documentación concreta y entrevistas.

Entre las pruebas más valoradas se incluyen:

  • Documentos financieros conjuntos (cuentas bancarias, tarjetas, préstamos)
  • Contratos compartidos (alquiler, hipoteca, servicios)
  • Declaraciones de impuestos conjuntas
  • Evidencia de convivencia y correspondencia a la misma dirección
  • Fotos y registros de viajes en distintos momentos de la relación
  • Testimonios jurados de familiares o amigos
  • Certificados de nacimiento de hijos en común, si los hubiera
Estados Unidos endureció los controles para obtener la Green Card. Fuente: Archivo.
Qué pasa si no se puede demostrar la relación

Si USCIS considera que la relación no es auténtica o que la evidencia es insuficiente, puede:

  • Negar la Green Card
  • Emitir Solicitud de Evidencia (RFE) o Aviso de Intención de Denegación (NOID)
  • Derivar el caso a investigación
  • Si el solicitante queda sin estatus, iniciar un proceso de deportación