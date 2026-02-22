Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría sido abatido en un operativo de fuerzas federales en Jalisco, según diversos medios con confirmaciones de fuentes oficiales. La caída de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo provocó bloqueos, quema de vehículos y confrontaciones en varios estados tras la confirmación de su muerte este domingo 22 de febrero. Diversos medios en México reportaron que Oseguera fue muerto en un “megaoperativo” de la Secretaria de la Defensa Nacional. El diario Milenio reportó que “Funcionarios de primer nivel confirmaron a MILENIO que El Mencho fue abatido en Jalisco en un operativo encabezado por el Ejército”. Sin embargo, hacia el medio día de este domingo, y ante el vació informativo de fuentes oficiales de gobierno, persistía la duda de si cayó el presunto narcotraficante o fue detenido. La cadena Univisión difunfió que “De acuerdo con reportes preliminares y versiones difundidas de manera extraoficial, tras el operativo se habría producido una supuesta evasión. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas sobre una captura ni sobre un eventual escape". Sin embargo, el mismo medio reportó que fuentes oficiales confirmaron a su sitio hermano N+ que fuentes federales confirmaron a "la muerte de Oseguera Cervantes durante un operativo de seguridad realizado por fuerzas federales. Sobre “El Mencho” existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información sobre su arresto por parte del gobierno de Estados Unidos. De confirmarse su caída o abatimiento, esto representaría un parteaguas en la lucha contra el crimen organizado en México por parte de la actual administración de la presidenta Claudia Shienbaum. La semana pasada, se reportó que autoridades de México y Estados Unidos reforzaron acciones para desmantelar una red de fraude y lavado de dinero, que utiliza tiempos compartidos para este fin, de venta en Jalisco y Nayarit, donde el grupo que recibe el dinero al final es, presuntamente, el Cartel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) designaron a 24 personas, cinco físicas y 19 morales, por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos” con vínculos a ese organismo delincuencial.