Orsi encabezó este lunes el acto por el 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras y recordó que, al asumir el compromiso patriótico que la historia impone, “caminamos hacia el futuro con un rumbo claro”, con tres premisas como guía.

Defensa nacional y soberanía

El primer pilar es la defensa de la soberanía. “Reconocemos nuestra ubicación en este punto del planeta, siendo entrada fluvial del continente, con la abundancia de nuestros suelos fértiles, existencia de agua dulce, importancia de frontera seca con el país más poderoso de América del Sur. Todo esto nos pone en permanente alerta en un mundo que evoluciona plagado de injustica e incertidumbre”, manifestó.

“Las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques nos llegan de plataformas tecnológicas muy sofisticadas. No hay que bajar la guardia, tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren con visión estratégica y tecnológica”, explicó.

“No hay que bajar la guardia, y tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren, con visión, estrategia y tecnología”, dijo el presidente.

Personas en la calle

Por otra parte, señaló que la ley de defensa impone la necesidad de generar condiciones de bienestar para la población, por lo que se declaró la emergencia nacional para aliviar la situación de las personas que viven en la calle.

Orsi detalló que, desde hace 10 días, el Sistema Nacional de Emergencias atiende a diario a 3.200 personas y que el Ejército contribuyó con 104 mil platos de comida y la habilitación de entre 25 mil y 30 mil plazas para que la gente se resguarde del frío por la noche. “Hoy como ayer, cuando se trata de los más vulnerables nos precisamos todos”, destacó.

El mandatario detalló que en la defensa nacional se enmarca también la custodia del agua y la vigilancia de la frontera. “No se trata de tener algo para hacer ni de solidaridad espasmódica. Es cumplir con el mandato constitucional y legal que nuestras instituciones tienen y estar a la altura que exigen la historia y el futuro”, afirmó.

Vocación republicana

El segundo pilar que destacó Orsi es la vocación republicana. La igualdad de oportunidades se transforma en el eje de la lucha cotidiana, sin olvidar que la seguridad es condición determinante de libertad, sostuvo.

También consideró que la democracia y la libertad no se negocian, que el respeto a las instituciones está fuera de discusión y que la legitimidad que el soberano confiera en las urnas no se discute, por lo que los ministros concurrirán al Parlamento cada vez que sean llamados.

Además, destacó la necesidad de mantener la separación de poderes para garantizar la solidez republicana, respetando al Parlamento y que los intereses políticos partidarios no interfieran en la saludable independencia de la administración de justicia.

Desarrollo con inclusión

Orsi dijo que el tercer pilar el desarrollo con inclusión, definición central en la visión artiguista. “Inclusión es tener claro quiénes son y dónde están los más rezagados, cuáles son las necesidades más inmediatas y qué herramientas nos aseguran que no son simples parche y aplicarlas”, enfatizó.

Afirmó que siempre acudirá al diálogo porque no hay miedo a la discusión ni al intercambio de ideas y porque en el Diálogo Social hay un mandato por cumplir para mejorar el sistema de protección y seguridad social.

Adelantó que, fruto de ese diálogo, se reformará, en la próxima Rendición de Cuentas, el sistema de transferencias destinadas a la infancia para potenciar y comprender a más personas.

También anunció que se asignarán más recursos para combatir la pobreza infantil y mejorar la cobertura para niños y adolescentes. Para ello se unificarán los instrumentos que están dispersos y se aumentará el valor de las prestaciones.

La reforma jubilatoria

Además, Orsi dijo que se atenderá un problema que, a partir de la última reforma jubilatoria, afecta a una cantidad importante de personas que no pueden trabajar hasta los 65 años, ya sea por las exigencias físicas o porque no es sencillo conseguir un empleo nuevo.

Orsi anunció que se asignarán más recursos para combatir la pobreza infantil y mejorar la cobertura para niños y adolescentes

“Estas transformaciones se realizarán asegurando la solidez del sistema de seguridad social y la trayectoria de sostenibilidad fiscal y de deuda, por supuesto. Podemos discutir años sobre cómo resolver la mejor protección social. Prefiero actuar ya, porque los problemas de los más débiles no admiten la menor demora”, expresó.

Además, aseguró que se seguirá avanzando hacia el país que se quiere, por el camino que conduzca a una sociedad más justa, con la firmeza y la convicción sobre el papel de Uruguay en el mundo, la confianza en el dialogo y la determinación de que los intereses corporativos, sectoriales o individuales no estén por encima de los de la nación.

“Como dijo Artigas en 1801: Cuando se trata de salvar los intereses públicos, se sacrifican los intereses particulares”, finalizó.