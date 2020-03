Trump analiza enviar cheques de u$s 1000 para inyectar efectivo en los bolsillos estadounidenses

La administración Trump está trabajando en un ambicioso plan que podría llegar a los u$s 1.2 billones en gastos –incluyendo pagos directos de hasta u$s 1000 o más a los estadounidenses en las próximas dos semanas– para afrontar las secuelas económicas de la pandemia de coronavirus.

“Los estadounidenses necesitan efectivo ahora, y el presidente se lo quiere dar ahora. Y quiero decir ahora, en las próximas dos semanas”, dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que planea enviar una primera serie de cheques por hasta u$s 250.000 millones a fines de abril y otros u$s 250.000 millones un mes después, si es necesario.

“Es un número importante”, admitió Mnuchin pero, matizó, “esta es una situación muy importante, nosotros propusimos inyectar u$s 1 billón en esta economía”. Según le dijo una persona familiarizada con los planes de la administración Trump a Bloomberg, el gobierno ha estado trabajando en un paquete de asistencia económica de u$s 850.000 millones, pero en nuevas conversaciones sobre el tema también se evaluó subir la cifra a u$s 1.2 billón en gastos.

Los cheques serían parte de un plan de estímulo de Mnuchin está negociando con el congreso norteamericano, donde los legisladores demócratas también están evaluando otras medidas de asistencia financiera. Aunque no se sabe con exactitud cuál sería el monto de la primera serie de cheques, Trump y su secretario del Tesoro quieren que se envíen lo más rápido posible, para eso Mnuchin estuvo reunido con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y senadores republicanos.

El senado todavía debe tratar un proyecto aprobado por la cámara baja –que fue negociado por Mnuchin y Pelosi y cuenta también con la aprobación del presidente Trump–, que cubre pruebas gratuitas por Covid-19, licencias por enfermedad y asistencia alimentaria.

Mnuchin también anunció una moratoria de 90 días en el pago de impuestos para las personas y empresas afectadas por la pandemia. Según los cálculos del funcionario, eso implicaría cerca de u$s 300.000 millones en liquidez para la economía.

También dijo que el gobierno pretende que el mercado de valores permanezca abierto, a pesar de la abrupta caída que sufrió la bolsa norteamericana este lunes.

Hasta ahora, Estados Unidos reportó 5704 casos positivos y 96 muertes por Covid-19.