Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.854,89 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.22%.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.07%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.22%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de algunas fluctuaciones, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: