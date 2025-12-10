La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

El gobierno de Estados Unidos advirtió el trámite definitivo que es obligatorio completar a tiempo para permanecer en el país de manera legal y segura.

Estados Unidos deportará de inmediato a todos los que no hicieron este trámite a tiempo

Estados Unidos advirtió que todo inmigrante o extranjero que no renueve su visa dentro del plazo legal queda automáticamente fuera de estatus, lo que lo expone a procesos de deportación, detención migratoria, salida obligatoria o remoción acelerada, según cada caso.

El Gobierno de Donald Trump dejó claro que mantener la visa vigente no es opcional, sino un requisito legal para permanecer, trabajar o estudiar en el país sin enfrentar sanciones.

¿Qué debe hacer un extranjero para evitar la deportación?

Renovar la visa antes del vencimiento o solicitar prórroga dentro de plazo es la única forma de mantener protección migratoria. Si el vencimiento es inminente, se debe:

Presentar solicitud de extensión o cambio de estatus

Solicitar ajuste familiar o laboral, si corresponde

Salir voluntariamente del país antes de acumular presencia ilegal

Mientras el trámite esté presentado a tiempo, el extranjero permanece protegido, incluso si la aprobación demora.