Lacalle Pou: "Sería un retroceso muy grande para Uruguay encarar el ajuste del déficit con aumentos de tarifas o de impuestos"

Uruguay elegirá a su próximo presidente el mismo día que Argentina: 27 de octubre, y fecha de ballottage para el 24 de noviembre. "Las señales que vemos en la transición, que en Uruguay va del 25 de noviembre al 1 de marzo de 2020, son importantísimas. Yo imagino una transición a la uruguaya, ordenada", afirma el candidato a la presidencia de Uruguay por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

El déficit fiscal de Uruguay registró en julio el peor valor en 30 años: trepó a 4,9% del PBI. ¿Qué medidas contempla su programa de gobierno para encarar este déficit?

La realidad que atraviesa Uruguay y tendremos en marzo de 2020 es de una macroeconomía en situación adversa, con inversiones cayendo, el empleo retrayéndose, el cierre de empresas y la pérdida de 20.000 empleos rurales. Lo primero que tenemos que encarar es el déficit, y si bien hay dos caminos –uno tributario, de aumento tarifario con que el gobierno insistió estos años-, el otro es el de reducir gastos.

Nosotros consideramos que es totalmente inconveniente e innecesario ajustar vía tarifas e impuestos, ya que afectaría aún más a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, y seguirían cerrando. Sería un retroceso muy grande. Y además, es innecesario, ya que detectamos seis áreas en las que se pueden ahorrar hasta u$s 900 millones, sin afectar el funcionamiento del Estado ni del gobierno.

¿En qué se basan para esa estimación?

En el presupuesto nacional, en las rendiciones de cuentas, en la auditoría, en dictámenes del tribunal de cuentas y en un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018 que señala que u$s 2000 millones se filtraban como la arena y muchas de ellas, son filtraciones sociales.

¿Cómo sería puntualmente el ahorro que prevén?

Se ajusta el Estado y no se ajusta la gente. En Uruguay se generan más de 21.000 vacantes al año por todo concepto, en todo el Estado. Sin afectar la salud, la educación y la seguridad, nosotros no llenaremos el 20% de esos puestos y eso significa aproximadamente u$s 100 millones de ahorro al año. En servicios no personales dentro del Estado se calcula que podemos ahorrar unos u$s 200 millones; en mejoramiento del funcionamiento de las empresas públicas, u$s 348 millones, y así sucesivamente.

El ahorro en sí, no es un fin en sí mismo, pero si no equilibramos las cuentas, después no podemos tener políticas proactivas.

¿Qué plazos manejan?

Decir que lo vamos a hacer el primer día de gobierno, no es cierto, porque los números no dan. Apostamos a una baja de tarifas públicas y baja de combustibles, mediante la liberación de las importaciones, y después daremos apoyo a las MiPymes que son gran parte de la economía nacional. Las tarifas de luz ya podrían ser entre 7 y 10 % más baratas, por ejemplo. Pensamos liberalizar la importación de combustibles y poner a la empresa estatal Ancap en competencia.

¿Van a privatizar a Ancap?

No.

¿Y creen que puede competir con las gigantes del petróleo mundial?

Sí, no le queda otra. Creo que la competencia que tendrá Ancap, hará que mejore. Los precios no sólo bajan por la liberalización de la importación: bajan porque la unidad reguladora que hoy está muy dependiente del Poder Ejecutivo, actúe con cierta independencia, que Ancap haga su trabajo, y en ese ecosistema, es que se da la baja de combustible.

Mencionó la intención de crear una agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas para sumar transparencia a la gestión.

Sí, casi diría que es el corazón del gobierno. O el marcapasos, porque tiene que estar constantemente viendo el ritmo de las acciones.

¿Para ir monitoreando y ajustando en tiempo real?

Claro. Con una agencia así, en tiempo real, que esté en presidencia, ministros, funcionarios a cargo, con datos de auditoría, con la centralidad de las compras públicas, con el monitoreo informático, viendo la ejecución de los procesos y los proyectos, se puede ir corrigiendo sobre la marcha, y eso genera eficiencia.

¿Qué importancia le atribuyen al Mercosur?

Primero hay una definición geopolítica, y es que estamos en el barrio. Un barrio que tenemos que cuidar, y con el que hemos mantenido relaciones comerciales, sociales y políticas muy intensas.

¿Algo que lamente o quiera modificar en este bloque?

Cuando uno ve el comercio exterior de Uruguay, lamentablemente ha cedido muchísimo el Mercosur en la participación de nuestra economía. Igual sigue siendo importante. Brasil sigue siendo nuestro segundo socio comercial después de China, Argentina es nuestro gran suministrador de turismo.

Un tema que queremos discutir es la decisión 32 del año 2000, que inhibe a los miembros del Mercosur de hacer acuerdos con países que estén afuera del bloque. Es un tema que ya hablaron los presidentes Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, como una propuesta de flexibilización.

En la guerra comercial que enfrenta a EE.UU. y China, ¿de qué lado se pone Uruguay?

Del lado de Uruguay. No hay motivo para tomar posición. Estratégicamente estamos ubicados en la región donde más se producen alimentos en el planeta, en un lugar básicamente de paz donde el agua es un recurso por ahora abundante y lo tenemos que cuidar, en un lugar único de América del Sur que nos permite ingresar al continente por la hidrovía y por el transporte marítimo fluvial. Somos un lugar muy atractivo, tal es así que EE.UU. y Republica Popular China tienen intereses en la región, tienen intereses en el país, y no son incompatibles.

Uruguay es uno de los pocos países que sigue dentro de la Unasur. ¿Qué haría usted al respecto?

Los organismos internacionales son los únicos seres que nacen y no mueren. Y la sobreabundancia de organismos internacionales, sobre todo cuando carecen de eficiencia, me parece un gran error. Antes de que Argentina se retirara, yo dije que que nosotros nos retiraríamos de Unasur.

¿Qué rol tendrán la innovación y conocimiento en la economía?

Un rol fundamental; tenemos un plan. De alguna manera tenemos que sacarnos el chip de que un país es campo, industria y algunos servicios, ¡que lo es! Pero además, la gran oportunidad de nuestro país es que está basado en la educación y posteriormente, en la investigación. Está en la producción de conocimientos. Uruguay genera u$s 1500 millones de conocimiento, es lo que vende. Es muchísimo. La Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información dice que es fácilmente duplicable. Es una industria que tiene desempleo negativo, le está haciendo falta más gente.