Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0120 (La Fiesta).

1° 0120 11° 3410 2° 2226 12° 8549 3° 8750 13° 5716 4° 7936 14° 3729 5° 6792 15° 7296 6° 8721 16° 5563 7° 2054 17° 1202 8° 8260 18° 0159 9° 1037 19° 7073 10° 6661 20° 5421

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.