“Esta función permite a los usuarios confirmar pagos con Pix mediante escaneo facial o de huella dactilar directamente en la caja del comercio, eliminando así uno de los mayores problemas del comercio móvil: la redirección a una app bancaria”, señala un comunicado de la unicornio uruguaya.

pablo alfano

“Es un gran paso hacia una experiencia similar a la de una tarjeta registrada, y dLocal se posiciona como el puente que lleva esta actualización a escala global”, señala el comunicado.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de dLocal para posicionarse a la vanguardia en Brasil, un mercado clave para la empresa, integrando de inmediato cada nueva funcionalidad que introduce el Banco Central.

La empresa uruguaya formó un equipo que se enfocó en Brasil que abarca regulación, ingeniería, UX, asuntos legales y optimización de rendimiento.