Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7349 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre

1° 7349 11° 1557 2° 9777 12° 0762 3° 4520 13° 4172 4° 6537 14° 2113 5° 2218 15° 9784 6° 1319 16° 1787 7° 4970 17° 0201 8° 9872 18° 7954 9° 4375 19° 2808 10° 8817 20° 2609

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con lo físico, lo que puede indicar una búsqueda de satisfacción o placer.

Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar de uno mismo y de nutrir tanto el cuerpo como el espíritu.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.