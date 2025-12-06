En esta noticia

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7349 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre

 7349 11° 1557 
 2°9777 12° 0762
 3°4520 13° 4172 
 4°6537 14° 2113 
 5°2218 15° 9784 
 6°1319 16° 1787 
 7°4970 17° 0201 
 8°9872 18° 7954 
 9°4375 19° 2808 
 10°8817 20° 2609 

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con lo físico, lo que puede indicar una búsqueda de satisfacción o placer.

Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar de uno mismo y de nutrir tanto el cuerpo como el espíritu.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.