Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7349 - La Carne
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre
|1°
|7349
|11°
|1557
|2°
|9777
|12°
|0762
|3°
|4520
|13°
|4172
|4°
|6537
|14°
|2113
|5°
|2218
|15°
|9784
|6°
|1319
|16°
|1787
|7°
|4970
|17°
|0201
|8°
|9872
|18°
|7954
|9°
|4375
|19°
|2808
|10°
|8817
|20°
|2609
¿Qué significa soñar con La Carne?
Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con lo físico, lo que puede indicar una búsqueda de satisfacción o placer.
Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar de uno mismo y de nutrir tanto el cuerpo como el espíritu.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.