En este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1299 - Hermano

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de diciembre

 1°1299 11°0953
 9151  12°5348
 3°5818 13°5582 
 3918  14°6268 
 4752  15°4778 
 6°2252  16°5418
 4370  17°6220 
 4982  18°5265 
 7906  19°1847 
 10°9949 20°3441 

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo en la vida. Este sueño a menudo refleja la relación que se tiene con él o con la figura de un hermano en general, indicando la necesidad de cercanía o la resolución de conflictos familiares.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la competencia, la lealtad o la protección. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las dinámicas familiares y cómo influyen en la vida personal.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.