Las exportaciones descendieron un 9,4% en octubre, al totalizar 1.150 millones de dólares, golpeadas por la caída de la pasta de celulosa y por un freno en los productos industriales, según un informe elaborado por la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Sin embargo, entre enero y octubre de 2025, Uruguay acumula ventas al exterior por 11.620 millones de dólares (un 4,3%).

En octubre, los productos agrícolas y agroindustriales representaron el 56,2% de las exportaciones, con un leve aumento del 1,4% respecto al mismo mes del año anterior. En contraste, las exportaciones industriales cayeron 20,3%, una baja que llega a 20,4% si se excluye la energía eléctrica. El informe de la Universidad Católica destaca que la caída responde en buena parte a la parada técnica de la planta de la multinacional UPM en Fray Bentos, que arrastró al sector.

A nivel de productos, la pasta de celulosa volvió a liderar, aunque con un desplome del 35,7%, con 174 millones de dólares. La carne bovina congelada ocupó el segundo puesto con 156,4 millones de dólares y un crecimiento del 11,1%, por lo que se consolidó como el rubro más estable del año.

Le siguieron soja, lácteos y energía eléctrica. China volvió a ser el principal destino con compras por 253,8 millones de dólares (un 26,5% del total), seguida por Brasil (un 24,8%), Estados Unidos (un 13,5%).

Entre las empresas, sin zonas francas, Conaprole encabezó el ranking, con exportaciones por 76,5 millones de dólares. Le siguen la empresa estatal UTE, gracias a ventas de energía por 70 millones de dólares, y Frigorífico Tacuarembó, con colocaciones por 42,9 millones de dólares.