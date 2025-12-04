El jerarca afirmó que este tipo de reconocimientos celebran el trabajo y esfuerzo de una actividad central para la economía uruguaya, como es la exportación de bienes y servicios. “Tracciona toda la cadena de valor que viene detrás y trae divisas al país”, valoró.

García realizó estas declaraciones luego que el presidente Yamandú Orsi entregara los premios al esfuerzo exportador, una ceremonia organizada por el BROU, junto a la Unión de Exportadores del Uruguay, en el hotel Radisson.

El presidente del BROU recordó que en 2024 los volúmenes de comercio mundial de bienes y de servicios se recuperaron al alcanzar un crecimiento de casi 3% y 7%, respectivamente.

Aunque la previsibilidad es clave en el comercio internacional la incertidumbre caracterizó a 2025 porque “se han encendido luces amarillas y se espera una caída del volumen del comercio mundial de bienes del 0, 2%”, dijo. No obstante, agregó que la buena noticia, ante ese escenario es que Uruguay siguió creciendo.

Federico_Rodriguez_Bissio_______

Las exportaciones de bienes y servicios nacionales totalizaron más de 10 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025, “lo que significa una suba de más del 6% con respecto al período anterior”.

En el año móvil a junio de 2025, Uruguay supera los 20 mil millones de dólares en exportaciones, mientras que si se analiza el año móvil a setiembre, “esa cifra es aún mayor”, añadió.

García señaló que el Banco República no fue ajeno al esfuerzo del sector privado y que estuvo y estará de forma permanente al lado del sector exportador, a través de los productos y servicios de la institución.