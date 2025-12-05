La tecnológica australiana Myriota, especializada en conectividad espacial para Internet de las Cosas (IoT), anunció esta semana la disponibilidad general de su red HyperPulse, una plataforma de conectividad global y altamente escalable que facilita a los socios de la industria la creación, implementación y escalado de soluciones de IoT en cualquier lugar del planeta. La red estará disponible a partir del 15 de diciembre en Estados Unidos, México, Brasil, Australia y Arabia Saudita, y a principios de 2026 en Argentina.

HyperPulse está diseñado y operado por Myriota, combinando la arquitectura 5G NTN de la compañía con la capacidad de banda L arrendada a Viasat. La capa de optimización de la red HyperPulse permite ajustar dinámicamente el rendimiento de la conectividad, como la latencia y el volumen de datos, en respuesta a la demanda del cliente o las condiciones ambientales.

“El resultado es una plataforma de conectividad global y altamente escalable que facilita a los socios de la industria la creación, implementación y escalado de soluciones IoT en cualquier lugar del planeta”, explicaron desde la compañía.

Con HyperPulse, Myriota tiene previsto para ampliar la cobertura de NTN a países de Sudamérica, incluyendo Argentina, así como a Europa y el Sudeste Asiático a principios de 2026.

Más datos, menos latencia

Myriota afirma que, como complemento de su servicio UltraLite, disponible comercialmente y centrado en la eficiencia energética, seguridad y eficiencia del espectro, HyperPulse ofrece menor latencia y mayores asignaciones diarias de datos.

“Estas características permiten aplicaciones donde la generación de informes más detallados y una detección más completa resultan ventajosas, como el seguimiento y la monitorización de activos para equipos pesados, contenedores, vagones de ferrocarril y remolques; la medición inteligente para servicios públicos; la detección ambiental para estaciones meteorológicas; y la monitorización de la calidad del suelo, el aire y el agua. Además, gestión animal, incluyendo cercado virtual, optimización de alimentación y monitoreo remoto”, ampliaron desde Myriota.

Basado en los estándares 3GPP 5G NTN y aprovechando la infraestructura satelital de Viasat, HyperPulse ofrece una interoperabilidad con un número creciente de chipsets y dispositivos compatibles con NTN, lo que proporciona una vía alineada con los estándares para la implementación a largo plazo y la escalabilidad global. La compañía ha certificado el módulo nRF9151 de Nordic en diversos casos de uso, escenarios y entornos, con certificaciones adicionales pendientes para otros proveedores.

Dado que las soluciones modernas de IoT requieren más que una simple conexión de red, Myriota también lanza un conjunto de productos de habilitación para apoyar a su ecosistema de socios de IoT en la integración y el desarrollo fluidos de soluciones para la red HyperPulse. Junto con el servicio, se lanza la primera de estas herramientas: el HyperPulse Developer Kit. Este kit permite la creación rápida de prototipos y la validación de pruebas de concepto, y está diseñado para uso en campo, con una carcasa resistente a la intemperie, funcionamiento con batería y múltiples opciones de sensores e interfaces.

El HyperPulse Developer Kit de Myriota.

Clave para IoT a gran escala

“Con HyperPulse, estamos haciendo de la conectividad 5G no terrestre una realidad práctica para el IoT a gran escala”, afirmó Oscar Delgado, Director de Ventas para LATAM de Myriota. “Al ofrecer mayores asignaciones de datos, menor latencia y cobertura basada en estándares, HyperPulse brinda a las organizaciones la capacidad de rastrear y monitorear activos, recopilar información y tomar decisiones, incluso en los entornos más remotos y desafiantes. Con una hoja de ruta de nuevas funciones que se lanzará el próximo año, este es un gran avance para la conectividad del IoT a nivel mundial”.

En tanto, Luliia Sergeeva, CEO de Custodia, cliente de acceso anticipado, afirmó: “Como empresa de IoT centrada en la ingeniería y con sede en Arabia Saudita, estamos integrando HyperPulse en nuestras soluciones de rastreo animal de última generación para ofrecer conectividad satelital confiable y de bajo consumo en los entornos más remotos. Esta tecnología resultará transformadora para los equipos de conservación de la vida silvestre y los ganaderos, permitiendo un monitoreo escalable y rentable en áreas donde antes la conectividad era imposible”.