La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 5 de diciembre de 2025 alcanzó los $ 1.410, cifra que demuestra una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una tendencia al alza, marcando un incremento significativo en comparación con los días anteriores, donde el dato de 1 representa el primer día de esta serie de aumentos consecutivos.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 17.79%, es menor que la volatilidad anual del 22.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: