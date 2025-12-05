La gran noticia: La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría, un cambio de peso que reconfigura el tablero legislativo y la capacidad del oficialismo para impulsar su agenda. La semana, sin embargo, estuvo lejos de ser prolija: hubo traiciones, garrochazos y escenas de altísima tensión. La jura en el Senado fue áspera… y la de Diputados directamente rozó el bochorno.

Mientras tanto, Javier Milei y Luis Caputo afinaron sus definiciones económicas. Entre dólar, bandas cambiarias, reservas y metas fiscales, el Gobierno intenta ordenar la macro, pero persisten dudas profundas sobre la micro: actividad floja, inflación futura, subsidios en discusión y un mercado laboral golpeado.

En paralelo, Axel Kicillof protagonizó sus propias batallas. Tras conseguir Presupuesto, Ley Impositiva y finalmente autorización para endeudarse, el gobernador bonaerense logró su paquete completo, pero quedó enfrentado tanto con la oposición como con sectores de su propio espacio. La negociación dejó heridas que no serán fáciles de cerrar.

Todo esto y más, en un nuevo capítulo de Los pasillos del poder.