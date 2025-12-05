Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3838.93 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,04%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.78%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.57% en su cotización.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó aumentos y se mantuvo estable en ciertos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.38%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza por segundo día consecutivo. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible apreciación de la moneda en el corto plazo.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 383.892,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 767.785,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.894.464,95 pesos colombianos.