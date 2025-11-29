Estados Unidos confirmó una normativa clave que afecta directamente a los extranjeros naturalizados como ciudadanos estadounidenses.

Cada vez que renuevan su pasaporte, el Gobierno exige la entrega obligatoria del ejemplar anterior, ya sea libreta o tarjeta. Esta regla, que también aplica a ciudadanos nativos, busca evitar duplicados y asegurar que solo exista un documento válido por titular.

La medida es determinante para quienes tramitan su pasaporte por correo, ya que si no entregan el documento viejo, la renovación se rechaza automáticamente y la persona queda temporalmente sin un pasaporte habilitado para viajar.

¿Por qué Estados Unidos retiene el pasaporte anterior de extranjeros naturalizados?

El Departamento de Estado explicó que todos los titulares de pasaporte estadounidense, incluidos los extranjeros que obtuvieron la ciudadanía, deben enviar su pasaporte viejo cuando solicitan la renovación por correo. Esto se debe a tres motivos centrales:

Evitar que la persona posea dos pasaportes vigentes.

Reforzar los controles de identidad.

Mantener un registro actualizado de documentos válidos.

Tras la entrega, el Gobierno retiene el documento durante el proceso y luego lo devuelve en un sobre separado, generalmente perforado o marcado como inválido. Si el titular no envía su pasaporte previo, el trámite se cancela y no se emite uno nuevo.

¿Quiénes están obligados a devolver el pasaporte viejo?

Deben entregar su ejemplar anterior las siguientes personas:

Extranjeros naturalizados como ciudadanos estadounidenses.

Ciudadanos estadounidenses que renuevan por correo.

Titulares de pasaporte que actualizan datos o modifican información.

Adultos cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años.

Padres que tramitan la renovación de un pasaporte estadounidense para un menor.

En todos los casos, el pasaporte anterior debe enviarse junto con el formulario DS-82.

¿Cómo debe renovarse el pasaporte para evitar bloqueos al viajar?

Para completar correctamente la renovación por correo, el Departamento de Estado exige:

Enviar el pasaporte anterior (libreta o tarjeta).

Completar el formulario DS-82.

Adjuntar una foto reciente.

Incluir documentos adicionales si hubo cambio de nombre.

Pagar las tarifas oficiales.

¿Cuánto tarda el proceso y cómo se devuelve el pasaporte retenido?

El nuevo pasaporte suele demorar cuatro semanas en ser emitido. El pasaporte antiguo se devuelve en un envío separado, ya invalidado.

En época de alta demanda, los plazos pueden extenderse. Durante ese período, el titular no puede viajar internacionalmente.