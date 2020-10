En Uruguay no logran controlar que los argentinos hagan la cuarentena

Río Negro es en este momento uno de los seis departamentos uruguayo sin casos de Covid-19 en todo el país, junto con Paysandú, Rocha, Flores, Durazno y Lavalleja. A pesar de esa situación, el director departamental de Salud de ese departamento, Andrés Montaño, está muy preocupado.

Su dirección es la que se encarga de monitorear a los argentinos que ingresan por el puente internacional San Martín para controlar que efectivamente hagan la cuarentena de siete días que establece el decreto, entre los requisitos sanitarios, y se les está complicando para cumplir con ese seguimiento

Montaño dijo a El Observador que, por ejemplo, ayer miércoles “de 24 personas que ingresaron” solamente pudieron localizar a una. "Por lo tanto no le podemos hacer el seguimiento epidemiológico a esa persona que ingresa, que tenemos la impresión de que lo que hacen es incumplir la segunda parte del protocolo", que es la cuarentena durante siete días.

Entre las condiciones de ingreso figuran la presentación de una declaración jurada "con la manifestación de ausencia de síntomas y de contacto con casos confirmados o sospechosos de Covid-19 en los catorce días previos a su ingreso al país, bajo las eventuales responsabilidades administrativas y penales que correspondan".

Además, la norma exige "cumplir el aislamiento social preventivo obligatorio por el lapso de siete días, debiéndose realizar al séptimo día de estadía en territorio nacional un nuevo test o extender el aislamiento social preventivo obligatorio por siete días más, alcanzando los catorce días desde el ingreso al país".

Según explicó Montaño están tratando de idear "un mecanismo que perfeccione el seguimiento de esas personas que ingresan al país" y que no logran ubicar a través del número de teléfono que dejan.

“Sin el test no entra nadie. Si no lo traen desde Argentina se lo tienen que hacer en el puente internacional y tienen que esperar 24 horas el resultado en el puente, no pueden ingresar. El problema es que no cumplen con la segunda parte", advirtió.

Si bien el decreto del 13 de marzo sólo autoriza el ingreso a extranjeros residentes en el país, o que deban ingresar por motivos de trabajo, empresariales o judiciales, o motivos de reunificación familiar justificados, el director de Salud dijo que también por alguna razón "que pueda ser humanitaria o por el fallecimiento de una persona" se autoriza el ingreso hasta por cuatro días. "Sabemos que con un test negativo la persona no es infectante antes de los cuatro días pero se trata de casos extremadamente puntuales", aclaró.

Diez mil tests, 30 positivos

Desde el 20 de julio, en que se instaló un laboratorio en el puente internacional San Martín, se realizaron 10.965 test, de los cuales 30 dieron positivo, y son todos camioneros, informó Montaño.

El puesto de control migratorio funciona hasta las 22 horas porque de madrugada no hay tránsito de personas, afirmó Montaño. Por allí pasan 1500 camiones por día y es el único paso fronterizo por el que se permite el ingreso de cargas.

"Los camioneros no representan problemas porque nosotros inmediatamente los localizamos en el país, los traemos a la frontera. Con un mecanismo que tenemos con el consulado local los visitamos, vemos el estado de salud, le hacemos dos documentos: uno que certifica que es covid positivo y otro que están en buen estado de salud, que es asintomático y no posee ningún riesgo y la autoridad sanitaria argentina se lleva a la persona, el camión queda acá, se desinfecta y viene otra persona a llevárselo. El mecanismo del puente no nos ha contaminado de ninguna manera porque le podemos hacer perfectamente el control epidemiológico", señaló.

Montaño agregó que en el departamento ha habido 13 casos de ciudadanos uruguayos.

El director de Salud dijo que han hecho un sondeo entre los locales comerciales del departamento y hay entre el 60% y el 70% de acatamiento de las medidas sanitarias en los locales comerciales. "Con respecto a cuatro locales, cervecerías y pubs que no cumplieron las medidas sanitarias, le pedimos a la intendencia que revocara la habilitación por 15 días a cada uno de ellos. Y si siguen incumpliendo vamos a pedir la revocación permanente de la habilitación", dijo. Según indicó, se trata de dos locales en la ciudad de Young y dos en la ciudad de Río Negro.