Existen ocho países donde los niños y adultos no festejan la Navidad, la pregunta es entonces, ¿qué celebran en esas fechas casi todo el mundo frena y cambia de energía

Con más de 1.406 mil millones de católicos en todo el mundo, de los cuales, 97.8 millones están en México, pensar en Navidad, en el nacimiento del hijo de José y María, el Papa Noel, la entrega de regalos y las comidas navideñas, es algo que se da por sentado en todas estas personas; sin embargo, existen varios países donde esto no ocurre.

Ya sea porque está prohibida, porque es un país con otras creencias religiosas, o por convenidos legislativos, los siguientes países no celebran la Navidad tal cual como se le conoce en tu cultura. Acá te contamos cuáles son estas culturas donde la Navidad no existe o se vive bajo otros conceptos y significados.

Países que no celebran la Navidad

Arabia Saudita

La Navidad no pertenece a su tradición islámica y durante años estuvo prohibida; hoy existe tolerancia limitada solo para celebraciones cristianas privadas.

El 24 de diciembre no tiene valor festivo oficial y se vive como jornada normal, sin rituales públicos, decoraciones ni actividades religiosas.

Argelia

En Argelia, país mayoritariamente musulmán, la Navidad no es una tradición nacional ni celebración pública dentro de su calendario cultural.

La minoría cristiana la celebra en privado, mientras la mayoría continúa el 24 con rutinas diarias, trabajo y costumbres habituales.

Brunéi

Brunéi prohíbe oficialmente la Navidad bajo la ley islámica, castigando celebraciones públicas con prisión, multas severas y otras sanciones legales.

Los cristianos solo pueden celebrarla discretamente en privado; el 24 de diciembre no se distingue y transcurre como un día común.

China

El gobierno chino considera la Navidad una influencia occidental ajena , restringiendo símbolos, productos y reuniones religiosas no autorizadas en varias ciudades.

El 24 de diciembre se mantiene la actividad regular, priorizando trabajo y consumo cotidiano, sin reconocimiento oficial del nacimiento de Jesús.

Corea del Norte

El régimen norcoreano prohíbe la Navidad y persigue el cristianismo, considerando cualquier devoción religiosa una amenaza política al Estado oficial.

El 24 de diciembre se dedica a honrar a la familia Kim, con actos ideológicos, propaganda y estrictos controles sociales.

Somalia

Somalia, de mayoría musulmana, no reconoce la Navidad tras adoptar la sharia, considerándola contraria a la fe islámica dominante local.

El 24 se vive según el calendario islámico, con actividades habituales, mientras celebraciones cristianas pueden implicar riesgos de violencia extrema.

Tayikistán

Tayikistán restringe la Navidad pese a declararse laico, prohibiendo árboles, regalos y símbolos festivos en espacios públicos estatales educativos oficiales.

El 24 de diciembre transcurre sin celebraciones, bajo vigilancia policial, manteniendo rutinas diarias y control estatal de las costumbres sociales.

Uruguay

Uruguay, Estado laico, reemplazó la Navidad por el Día de la Familia desde 1919, eliminando su carácter religioso oficial histórico.

El 24 se celebra de forma secular, con cenas y reuniones familiares, sin rituales cristianos ni referencias al nacimiento de Jesús.