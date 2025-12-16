Una joven argentina se muda a España y se desilusiona al recibir su primer sueldo: “No me da ni para el alquiler”

En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Este es el caso de Rosario, una joven argentina que se ha mudado a Valencia en busca de mejores oportunidades y la posibilidad de comenzar una nueva vida. En su cuenta de TikTok, la joven ha compartido destinos pasos de su proceso de inmigración, como el empadronamiento o sus primeros recorridos por la ciudad.

Sin embargo, el vídeo que se ha viralizado y ha despertado la reflexión de miles de usuarios es uno en donde Rosario explica de cuánto fue su primer sueldo en el país europeo y demuestra el problema actual de España con los salarios y la vivienda.

Los sueldos que cobran algunos de las personas que emigran a España. (Fuente: archivo) mirsad sarajlic

¿De cuánto fue el primer sueldo de una argentina en España?

Mientras paseaba por las soleadas calles de Valencia, Rosario explicó su situación y el descontento con su sueldo: “Amigos, acabo de cobrar mi primer sueldo y no me alcanza ni para la renta”. Sin embargo, todavía no ha cobrado un sueldo completo, sino “la mitad porque trabajé dos semanas”.

Aun así, la joven explica que con el dinero cobrado “No me alcanza, ¿qué hago?”. Rosario se encuentra desconcertada ante su nueva situación: “Recalculando estoy, chicos, recalculando la vida”.

Aunque ha decidido no especificar su trabajo o el salario que cobró, la argentina explica que hay muchas personas en España que emplean la mayor parte de su salario en poder vivir. “Estamos al horno gente”, concluye el vídeo.

El precio del alquiler para los inmigrantes en España

El mercado inmobiliario y de alquileres en España se encuentra en un estado de altas tensiones, en donde la demanda no para de crecer y la oferta es insuficiente, por lo que los precios aumentan de manera constante. La solución más accesible tradicionalmente era compartir piso, pero ahora hasta esa opción está por las nubes.

En España, compartir vivienda en estos momentos cuesta de media 510 euros al mes, lo que supone un 55% más que hace 3 años y un 61 % más respecto a hace 5 años. Compartir una vivienda en la Comunitat Valenciana cuesta actualmente un 60,6% más que hace cinco años, ambos datos según un estudio realizado por el portal inmobiliario Fotocasa con los precios de la vivienda compartida de julio de los últimos 10 años.