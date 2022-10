Importaciones: qué conviene seguir trayendo de China y EE.UU. y cómo pagar a dólar oficial sin impuestos

Luego de la implementación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) se generó cierta expectativa en las empresas; en particular las pymes, a la hora de importar y exportar tanto sus propios productos como insumos para la producción. A esto se suma que muchos empresarios sienten incertidumbre respecto a los mercados del exterior.

Sin embargo, no son todas malas noticias. Aún existen formas de aprovechar las facilidades que ofrecen los mercados del exterior , especialmente en lo que respecta a insumos para pymes. Las empresas aún pueden aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen los marketplaces de países como Estados Unidos o China a la hora de importar productos .

Si bien existen sistemas oficiales para realizar importaciones, estos servicios conllevan gran responsabilidad por parte del usuario que tiene que hacer cargo del despacho, la logística y de los trámites burocráticos. Para esto, existen compañías que se encargan de todo el proceso de consolidación y envío de los paquetes.



Por ejemplo, la empresa argentina Aerocargo es una de las que permite realizar importaciones para Pymes. La empresa permite hacer importaciones desde China a Argentina, en grandes cantidades, por u$s 12 el kilogramo . Además, prometen entregas de 10 a 12 días hábiles. Las compras se hacen directamente con el fabricante del exterior, sin necesidad de acudir a intermediarios.



Cómo importar tecnología y más de manera fácil y económica



Debido a los últimos cambios en el régimen de importación, las empresas importadoras tienen algunos nuevos desafíos. Por ejemplo, hay un nuevo límite de importación de u$s 1000 o 50kg, que viene reducido desde los u$s 3000 anteriores. Sin embargo, al utilizar servicios como el de Aerocargo es posible ahorrar parte de estos costos . La compañía cuenta con un servicio de flete con márgenes mínimos de rentabilidad, por lo que si por el volumen de la carga sucediera que hay que utilizar 3 fletes para movilizar la carga, el nuevo costo no se traslada a la empresa que importa los productos .



Además, hay otras ventajas como el aprovechar los depósitos propios en China y EE.UU. para poder consolidar -es decir, juntar varios pedidos de diferentes proveedores en un solo paquete- y ahorrar en los envíos internacionales .

En este sentido, cabe destacar que las importaciones siempre se pagan a dólar oficial sin impuestos, por lo que se paga un dólar sin el 75% de aumentos que sufren otros tipos de operaciones en divisa extranjera. Además, las tarifas son únicas y hay garantía de entrega en el país.

Las importaciones se hacen directamente desde el proveedor chino hacia la Argentina y la Pyme lo recibe "puerta a puerta". Así, es posible comprar diferentes insumos de tecnología desde sitios como Amazon .

Uno de los sectores más fuertes es el de repuestos del automotor, donde a través del sistema de Aerocargo se pueden conseguir directamente desde las fabricas de China. El catálogo que maneja la tienda digital es muy amplio y no cuenta con las restricciones que muchas veces se ven en el mercado argentino . Estos insumos industriales que las Pymes muchas veces compran a precios más altos en el mercado local se pueden importar directamente desde la fábrica o el vendor localizado en China.



Los demás productos y precios de maquinaria se pueden ver aquí