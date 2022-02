Compran a una empresa tecnológica argentina por u$s 1.100 millones: qué hace y por qué vale tanto

Hoy se dio a conocer que la fintech argentina Technisys fue adquirida por SoFi Technologies por un monto de u$s 1.000 millones.

De ahora en más, Technisys pasará a formar parte de SoFi Technologies, una empresa estadounidense que se dedica al segmento de las finanzas personales y digitales, y tendrá control total sobre la plataforma bancaria y la tecnología desarrollada por la startup argentina.

Precisamente, se espera que la firma gane total control de los servicios de Technisys en el segundo trimestre de 2022 y según trascendió, espera generar ganancias de u$s 800 millones gracias a la adquisición .

"Technisys construyó un negocio atractivo y de manera rápida porque ofrecen una tecnología que es crítica. Todas las empresas de servicios financieros la necesitan para mantenerse al día con la innovación digital", dijo Anthony Noto, CEO de SoFi Technologies.

Y agregó: "El cofundador y CEO, Miguel Santos, convirtió a Technisys en una empresa líder en el segmento de la tecnología de banca. Llevaremos su oferta de tecnología bajo el paraguas de SoFi Technologies y la entregaremos a cientos de millones de clientes en todo el mundo".

¿Unicornio sí o no?

Technisys se perfilaba como uno de los próximos unicornios argentinos. Oportunamente, en diálogo con Infotechnology, Miguel Santos, fundador y CEO de la empresa, admitió que Technisys se preparaba para convertirse en un unicornio porque "está en condiciones de hacerlo dentro de dos o tres años".

Technisys, la empresa argentina que quiere salvar a los bancos y puede valer US$ 1.000 M

Sin embargo, esto no sucederá: la fintech local se fusionará completamente con SoFi Technologies, por tanto, no se convertirá en otro caso de unicornio local -empresas que alcanzan una valuación de u$s 1.000 millones o más.

¿Qué hace Technisys?

Mucha gente utiliza Technisys sin saberlo: su modelo de negocios es software as a service, es decir, proveen soporte tecnológico al mundo financiero usando su propia infraestructura. Precisamente, Technisys es una plataforma de software de marca blanca para banca digital.

En cuanto a sus clientes, el Banco Original de Brasil (con 3,5 millones de clientes) y el Banco Falabella (con ocho millones) utilizan las soluciones de la startup, junto a unos 65 clientes corporativos repartidos en 16 países, donde los mercados principales son Brasil, los Estados Unidos y Canadá.

En 2020, en medio de la pandemia, recibieron u$s 50 millones en una ronda de inversión de Riverwood Capital y el dinero fue destinado al desarrollo de nuevas tecnologías.

Luego de la ronda de inversión Santos proyectó ingresos por u$s 50 millones en 2021. Además, adelantó una inversión de u$s 20 millones en innovación ese mismo año.

Por otro lado, Santos recuerda sus inicios en 1996, y como él dice, "estábamos diez años adelantados. Pero el modelo no cambió demasiado desde entonces".

"Les íbamos a vender Internet Banking a los bancos y primero teníamos que explicarles qué era Internet", contó Santos oportunamente a Infotechnology.

"Las barreras para fundar un banco han bajado tanto que hoy pasa a ser absolutamente clave la capacidad para diferenciarse. Una plataforma de software que fuera exactamente igual para todos los bancos no funcionaría. Nuestra propuesta es que lo hagan de forma escalable y conveniente", apuntó Santos.

A su vez, remarcó a Infotechnology que "el mercado público está pagando muy bien" como una de las grandes novedades. "Tenés compañías de nuestro sector que están tradeando a 30 veces lo que venden por año".

Para el emprendedor argentino, quien además es inversor ángel en muchas startups como VU Security o Henry, la aceleración del año pasado terminó de despejar las dudas sobre el desarrollo de la tecnología. "Si antes, de diez porotos apostábamos cinco en tecnología y cinco en otra cosa, hoy van nueve a tecnología y uno a otra cosa. Y eso va a potenciar más la aceleración", concluyó.