Nacieron en los 90, vivieron todas las crisis, cambiaron 6 veces de nombre y ahora vuelven al ataque en Argentina

Desde hace pocas semanas se llama Cirion, pero la versión regional de la empresa supo tener muchos nombres. Empezó como Impsat en 1990, en 2006 pasó a ser Global Crossing, que en 2011 fue adquirida por Level 3. Luego fue comprada por CenturyLink, que cambió de nombre a Lumen en 2020. Y, finalmente, en 2021 vendió su operación en América latina (la Impsat original) a Stonepeak, un fondo dedicado inversiones alternativas especializada en infraestructura y activos reales, por u$s 2700 millones.

Este mes, tras un año, la empresa ahora llamada Cirion hizo el lanzamiento de la nueva marca con el " propósito de promover el progreso de América Latina a través de la tecnología y de su equipo de liderazgo ejecutivo para crear una empresa líder en infraestructura digital y tecnología en América latina ", según indicaron a través de un comunicado de prensa.

"La finalización de la venta de las operaciones de Lumen Technologies en América latina a Stonepeak le da a Cirion mayor flexibilidad para expandir su negocio en la región y le permite a la empresa formar nuevas alianzas estratégicas mientras ofrece las soluciones regionales y globales que los clientes esperan, con los servicios que necesitan", señalan desde la compañía.

Cirion y Lumen mantendrán una alianza estratégica para ayudar a garantizar una experiencia global ininterrumpida y servicio continuo para los clientes de la región, informaron. Esta relación incluye acuerdos de red y reventa recíprocos aprovechando la vasta infraestructura de fibra, data centers y demás activos de red de cada compañía.

El equipo de liderazgo de Cirion, que posee más de 20 años de experiencia, está encabezado por Facundo Castro que será el Chief Executive Officer de Cirion. Asimismo, en los últimos meses, Cirion realizó varias contrataciones nuevas para incorporarlos a su equipo ejecutivo, todos ellos con amplia experiencia en el sector en toda la región.

" Cerrar esta transacción marca el inicio de un nuevo capítulo apasionante para Cirion, a medida que la empresa continúa expandiendo su red de fibra y de data center en toda su infraestructura ya consolidada en América Latina ", expresó Andrew Thomas, Managing Director y Co-Head of Communications de Stonepeak. "Estamos entusiasmados por esta alianza con el equipo de Cirion y por aplicar nuestra experiencia como inversores activos en infraestructura digital global para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo."

" Para que se hiciera el cierre y se pudiera efectivamente transferir todas las sociedades, los activos, los negocios, los clientes, se requería ciertas aprobaciones regulatorias en algunos países de América Latina y también en Estados Unidos ", explica Castro en diálogo con Infotechnology cuando se consultó por la demora en el lanzamiento.

" Eso nos sirvió también para poder planificar muy bien la separación de Lumen, en sentido que todos los sistemas y procesos operen correctamente, lo que incluye la firma de varios acuerdos con Lumen, con quienes mantenemos una relación comercial estratégica para poder seguir vendiendo los productos, los servicios, las redes, toda nuestra infraestructura a Lumen y nosotros poder comprarle en otras regiones ", agrega.

Castro destaca que se trata de la operación original de Impsat -que, claro, fue ampliada durante estás dos últimas décadas-, más el cable submarino que aportó Global Crossing -que conecta los principales mercados de América latina llegando a Estados Unidos-.

"Hoy tenemos 87.000 kilómetros de fibra en la región, de los cuales 36.000 son del cable submarino y 51.000 entre long-haul y conectando ciudades y redes metropolitanas. Tenemos 18 data centers que están conectados a esta red y a muchos otros proveedores. O sea que es Impsat con muchas inversiones que hemos hecho en los últimos 15 años, más los cables submarinos de Global Crossing, lo cual nos da una presencia muy interesante en toda la región", amplía el CEO de la remozada compañía.

Los motivos de una compra

Stonepeak no es el único fondo de inversión que es dueña de una empresa de telecomunicaciones. Sin ir más lejos, los fondos Riverwood y Blackstone compraron la argentina Metrotel en 2017.

Castro subraya que, de las nueve inversiones que tiene Stonepeak en telecomunicaciones, tecnología e infraestructura digital, aún no salió de ninguna. De hecho, cuenta, el fondo estuvo buscando bastante tiempo una compañía de telecomunicación e infraestructura digital para invertir en la región. El proceso se alargó por la pandemia, y apenas comenzó a bajar su intensidad retomaron la operación.

"Lo que más les interesó fue la combinación que tenemos: una presencia en 12 países de la región, digamos, no hay muchas compañías como nosotros que tengan esa presencia, con redes de fibra ya desplegada en los principales centros de negocio de la región; con un cable submarino que nos da la independencia de la conectividad a internet; con unos data centers propios en distintas locaciones."

El objetivo final, dice Castro, es valorizar los activos que compran, y en pos de ellos, acelerar su crecimiento. Stonepeak es un fondo de 12 años de duración que fue creado recientemente, con posibilidad de extenderse tres años más.

Respecto a Cirion en si misma, el CEO remarca que mantienen la relación con sus clientes y mantienen el management de manera independiente, lo mismo que ocurría dentro de Lumen, con sus cerca de 2000 empleados. Lo que sí va a cambiar con esta nueva versión de la empresa es que vuelven a tener un foco 100% en América latina, lo que les va a dar una flexibilidad que habían perdido los años anteriores, al ser parte de una empresa global.

"Vamos a tener más flexibilidad de hacer acuerdos con otros operadores internacionales, no solo con Lumen, sino con otros que tienen clientes globales y necesidades en América latina, pero no infraestructura. En resumen, vamos a tener más foco y mayor flexibilidad, el resto no cambia", apunta.

El plan de inversiones, cuya cifra no detalla, continuará de la misma manera: continuaran expandiendo la capacidad de los cables submarinos todos los años y sus data center tiene la capacidad de incluir nuevos racks.

Una transformación en marcha

Desde Lumen, ahora Cirion, vieron durante la pandemia como la necesidad que tenían las compañías y organizaciones en acelerar su transformación digital, y de llevar cada vez más información y poder de procesamiento a la nube, dado que es lo que le dará una ventaja competitiva en un futuro muy cercano y que esta será sustentable.

Sigue Castro: "Hablo de internet de las cosas, computación de borde, tener acceso a las distintas nubes, sean privadas o públicas; y para eso necesitás de alguien que te ayude a definir esas soluciones, que sea como una solución integral como la que tenemos nosotros. Cuando vemos en otros mercados más desarrollados, el crecimiento que han tenido los data centers, el tráfico que tienen es muchísimo más alto y creemos que esto se va a acelerar en la región con una mayor presencia de Amazon, de Google, de Microsoft, de todos estos hyperscalers [N. de la R.: las empresas que facilitan estos servicios de infraestructura, plataforma y nube privada] que obviamente tienen un rol muy importante en esa computación de borde y esa capacidad o herramientas para facilitar la transformación digital de las campañas. Eso va conformando un ecosistema que nos favorece".

Clima de negocios en la Argentina

La situación económica de la Argentina es siempre compleja, y ahora -con el faltante de dólares y las dificultades para importar- aún más. " Como estamos acá hace casi 30 años, estamos un poco acostumbrados a los cambios macroeconómicos o políticos que a veces impactan ".

"La realidad es que nosotros -sigue y desarrolla-, por otro lado, estamos en una industria que demanda cada vez más servicios, que crece, entonces no hemos visto una caída en la Argentina, este año hemos visto crecimiento en algunos negocios, nosotros seguimos invirtiendo siempre, estamos acá para el largo plazo, no lo tomamos como algo coyuntural o especulativo. Los 10 primeros clientes en términos de facturación para Cirion tienen una edad promedio con nosotros de casi 18 años. Es muy importante ser realmente socios de nuestros clientes y si, por alguna cuestión coyuntural, cambiamos nuestra estrategia no estaría bien visto."