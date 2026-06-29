Durante años, el burnout fue el gran protagonista de las conversaciones sobre bienestar laboral. El agotamiento, la sobrecarga y la dificultad para desconectarse acapararon la atención de trabajadores, especialistas y organizaciones. Sin embargo, una nueva preocupación comienza a tomar su lugar en las empresas de todo el mundo: el FOBO, acrónimo en inglés de Fear of Becoming Obsolete, o miedo a volverse obsoleto.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo tareas, habilidades y carreras profesionales a una velocidad sin precedentes. En ese contexto, el temor ya no pasa únicamente por no llegar a fin de mes o sufrir agotamiento, sino por dejar de ser relevante en un mercado laboral donde las competencias requeridas mutan constantemente.

Empleo: la IA avanza más rápido que las personas

Según el informe global Business Leaders Report 2026 de The Adecco Group, el 45% de los líderes empresariales espera integrar agentes de inteligencia artificial en sus flujos de trabajo durante los próximos 12 meses. Sin embargo, apenas el 22% se muestra altamente confiado en que su organización está desarrollando las capacidades de adaptabilidad y aprendizaje continuo que necesitará su fuerza laboral para afrontar ese futuro.

La velocidad de adopción tecnológica genera así una nueva fuente de ansiedad dentro de las organizaciones. Mientras las empresas aceleran sus inversiones en IA, muchas todavía no logran explicar con claridad cómo impactará esta transformación en las carreras de sus colaboradores. Solo el 35% de los líderes afirma que su estrategia de talento demuestra claramente que la inteligencia artificial creará oportunidades para los trabajadores—y esa falta de claridad alimenta la incertidumbre y fortalece el miedo a quedarse atrás.

La irrupción de la IA incrementó la inquietud entre los empleados. Shutterstock

“Estamos observando un cambio muy profundo en las preocupaciones de las personas. Durante años hablamos del agotamiento y la sobrecarga laboral; hoy comienza a aparecer con fuerza otro temor: el de no contar con las habilidades necesarias para seguir siendo competitivo en un mercado que evoluciona permanentemente. El desafío para las organizaciones será acompañar esa transición y generar oportunidades reales de desarrollo”, detalló Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad Argentina & Chile, Adecco Argentina.

Cuando el trabajo pierde sentido

El FOBO no surge únicamente por la irrupción de nuevas tecnologías. También aparece cuando las personas sienten que no comprenden hacia dónde se dirige la organización ni cuál será su rol en ese futuro. El mismo estudio revela que solo el 44% de los líderes considera que sus colaboradores entienden cómo su trabajo contribuye al propósito y al éxito de la empresa.

Esa desconexón puede afectar el compromiso, la motivación y la capacidad de adaptación frente a los cambios. Cuando las personas no logran visualizar cómo evolucionará su carrera o qué habilidades necesitarán desarrollar, crece la percepción de vulnerabilidad ante el avance tecnológico.

“Las compañías que mejor están enfrentando esta transformación son aquellas que logran combinar innovación tecnológica con una estrategia clara de desarrollo de talento. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de las personas; por el contrario, exige nuevas capacidades y una cultura de aprendizaje permanente. La verdadera ventaja competitiva estará en quienes logren preparar a sus equipos para ese escenario”, explicó Victoria Loza.

Las empresas que logran vencer el FOBO

No todas las organizaciones enfrentan este fenómeno de la misma manera. El informe de Adecco identifica un grupo de empresas denominadas “future-ready”, con una mayor capacidad para adaptarse al cambio: el 76% de ellas considera que cuenta con una fuerza laboral altamente adaptable, y tienen más del doble de probabilidades de medir activamente la confianza dentro de sus equipos, un factor que aparece como clave para acompañar los procesos de transformación.

Los resultados del estudio sugieren que el futuro del trabajo no dependerá únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de generar confianza, fomentar el aprendizaje continuo y ayudar a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para mantenerse vigentes en un entorno cada vez más dinámico.

Mientras el burnout continúa siendo una preocupación para millones de trabajadores, el FOBO emerge como el próximo gran desafío laboral. Y en una economía impulsada por la innovación constante, la capacidad de aprender y reinventarse podría convertirse en la habilidad más valiosa de todas.

Aprender IA y cómo combinarla con habilidades humanas será clave para la nueva era del trabajo, según expertos. Shutterstock

Cómo mitigar el FOBO y prepararse para la nueva era

Aunque el temor a quedar obsoleto frente al avance de la inteligencia artificial crece entre los trabajadores, especialistas y organismos internacionales coinciden en que la respuesta no pasa por competir contra la tecnología, sino por aprender a utilizarla como una herramienta de apoyo.

El World Economic Forum sostiene que la IA transformará numerosos empleos, pero también generará nuevas oportunidades laborales y potenciará aquellas tareas donde las habilidades humanas —como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas complejos y la comunicación— siguen siendo difíciles de automatizar. En ese contexto, la capacitación continua aparece como uno de los principales factores para reducir el miedo a quedar rezagado.

Entre las principales recomendaciones que surgen de distintos estudios sobre el futuro del trabajo se destacan:

Actualizar las habilidades de forma permanente, incorporando conocimientos sobre inteligencia artificial y otras tecnologías digitales.

Aprender a utilizar herramientas de IA para aumentar la productividad, en lugar de evitarlas o resistirse a su adopción.

Fortalecer las habilidades humanas , como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, el liderazgo y la capacidad de adaptación.

Buscar oportunidades de capacitación dentro y fuera del trabajo, aprovechando programas de formación continua y certificaciones.

Mantener una actitud de aprendizaje constante, entendiendo que el desarrollo profesional será cada vez menos lineal y requerirá actualizar conocimientos a lo largo de toda la carrera.

En la misma línea, investigadores del IBM Institute for Business Value advierten que el mayor riesgo no proviene únicamente de la inteligencia artificial, sino de no desarrollar las capacidades necesarias para trabajar junto a ella. La transformación del mercado laboral seguirá acelerándose, pero los expertos coinciden en que las personas que mantengan una actitud de aprendizaje continuo y sepan combinar las nuevas herramientas con habilidades propiamente humanas estarán mejor preparadas para afrontar los cambios que vienen.