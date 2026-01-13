No es Apple: El Corte Inglés ofrece un Xiaomi de alta gama por menos de 400 euros. (Fuente: Xiaomi)

El Corte Inglés sorprende en España con una fuerte rebaja en un smartphone Xiaomi de alta gama que combina potencia, fotografía avanzada e inteligencia artificial por un precio muy por debajo de lo habitual.

Se trata del Xiaomi Redmi Note 14 Pro, un móvil libre que se encuentra con un 30% de descuento frente a su precio anterior. En ese sentido, la propuesta está dirigida a quienes buscan prestaciones avanzadas sin pagar más de 400 euros.

¿Cómo es el Xiaomi de alta gama?

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro se destaca por su cámara principal de 200 megapíxeles, diseñada para capturar imágenes con gran nivel de detalle. Incorpora herramientas de inteligencia artificial que mejoran la experiencia fotográfica, como AI Erase Pro para eliminar objetos no deseados y funciones de expansión de imagen.

Además, cuenta con certificación IP68, que lo hace resistente al polvo y al agua, y una pantalla AMOLED protegida con Corning Gorilla Glass Victus 2.

Características del Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Cámara trasera triple 200 + 8 + 2 MP y cámara frontal de 20 MP

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz

Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Sistema operativo Android 14 con conectividad 5G

12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno

Batería de 5.110 mAh con carga rápida de 120W

Sensor de huella en pantalla

Altavoces duales Dolby Atmos

Compatibilidad Dual SIM

Peso de 193 gramos

Incluye cable USB Tipo C, funda y extractor SIM

Garantía oficial de 3 años

¿Cómo comprarlo en El Corte Inglés?

El Xiaomi Redmi está disponible en El Corte Inglés por 369,90 euros, frente a los 529,90 euros originales. De ese modo, se consolida como una gran oportunidad para acceder a un móvil de alta gama con descuento significativo.

Puede adquirirse con envío gratuito, con entrega desde 2 horas, y también mediante recogida sin coste en tienda, Click&Car, Supercor, Correos o Celeritas.