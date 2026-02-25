Samsung presentó la serie Galaxy S26, su nueva línea insignia de smartphones, con tres modelos —S26, S26+ y S26 Ultra— que prometen más potencia y, sobre todo, expandir la experiencia de la inteligencia artificial (IA) móvil. Además, todos los equipos se producen en la Argentina, para abastecer al mercado nacional bajo estándares globales de la marca. Desde Samsung explicaron que la serie S representa más del 10% de su volumen de ventas en la Argentina y que con el S26 apuntan a expandir ese mercado. Los productos estarán disponibles desde el 11 de marzo y tendrán precios en línea con los que tuvieron los S25. Es que la firma surcoreana no solo mejora el hardware en esta nueva generación, sino que busca redefinir el concepto de IA en el celular: ya no es una función más, sino un verdadero agente que anticipa las necesidades del usuario y actúa en consecuencia. Si bien la IA ya estaba integrada en la anterior serie Galaxy S25, en los S26 da un salto cualitativo. Funciones como Now Nudge permiten que el teléfono ofrezca sugerencias contextuales en tiempo real —como proponer automáticamente las fotos de un viaje reciente cuando un contacto las solicita— mientras que Now Bar y Now Brief entregan información relevante directamente desde la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir aplicación alguna. Asimismo, el navegador Samsung Browser suma la posibilidad de traducir textos e imágenes al instante, resumir páginas web y consultar a la IA sobre cualquier contenido. Circle to Search, por su parte, permite escanear toda la pantalla simultáneamente para encontrar múltiples elementos en una sola búsqueda. La serie Galaxy S26 se compone de tres versiones con pantallas de distintos tamaños: el modelo estándar cuenta con 6,3 pulgadas, el S26+ con 6,7 pulgadas y el S26 Ultra con 6,9 pulgadas. En cuanto al procesamiento, Samsung optó por una arquitectura diferenciada: los modelos S26 y S26+ incorporan el chip Exynos 2600, fabricado en 2 nanómetros con 10 núcleos, mientras que el S26 Ultra lleva el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con 3 nanómetros y 8 núcleos de última generación. El tope de gama S26 Ultra tendrá una variante con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, que será la más poderosa. El procesador del Ultra, en particular, mejora el rendimiento de la CPU en un 19%, el de la NPU en un 39% —lo que se traduce en tareas de IA más rápidas— y el de la GPU en un 24%, ideal para gaming y contenido multimedia. El de la serie S26 es el Ultra más delgado hasta ahora, con apenas 7,9 mm de grosor y 214 gramos de peso, frente a los 8,2 mm y 218 gramos de su predecesor, el S25 Ultra. Además, incorpora carga rápida de 60W —frente a los 45W del modelo anterior— que permite alcanzar el 75% de batería en solo 30 minutos. Otra novedad destacada es la Privacy Display, una pantalla con privacidad integrada que protege la pantalla de miradas indiscretas sin necesidad de accesorios adicionales. La carrera por tener la mejor cámara del mercado está peleada y Samsung busca ganarla con el Galaxy S26 Ultra. El equipo cuenta con una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y otro de 10 MP con zoom óptico 3x. El zoom digital alcanza los 100x, e incorpora el software Pro Scaler para mejorar la calidad de la imagen cuando se usan niveles de zoom máximos en modo digital. Las cámaras vienen también con niveles de apertura más amplios que permiten mejorar la captura de luz, lo que se traduce en fotos más nítidas en condiciones desafiantes. Junto a los teléfonos, Samsung también presentó los nuevos auriculares Galaxy Buds4 Pro, que destacan por su altavoz de 2 vías con woofer y cancelación activa de ruido (ANC). Pensados como compañeros de la línea Galaxy S, incorporan el Agente Galaxy AI con Bixby y Gemini integrados, detección de voz, modo Intérprete y controles gestuales para aceptar o rechazar llamadas mediante movimientos de cabeza.