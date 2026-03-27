Cambiar de televisor puede representar un gasto importante, sobre todo cuando se trata de modelos con tecnología reciente como pantallas 4K o equipos inteligentes. Sin embargo, no siempre es necesario reemplazar el aparato: existen alternativas accesibles que permiten modernizar un televisor tradicional y acceder a plataformas digitales, videos en línea y aplicaciones sin invertir en un equipo nuevo. Según Semana, en muchos hogares colombianos todavía hay televisores antiguos que se consideran obsoletos, pero que pueden tener una segunda vida útil con el acceso a los dispositivos adecuados. La clave está en elegir el accesorio correcto según las necesidades y el presupuesto de cada familia. La opción más sencilla y extendida son los dispositivos de streaming, como Chromecast, Roku o Fire Stick. Estos pequeños aparatos se conectan al puerto HDMI del televisor y, a través de una red WiFi, dan acceso a plataformas como Netflix, Disney+ o Spotify. Su instalación es simple y su costo es significativamente menor al de un televisor inteligente nuevo. Otra alternativa es conectar un computador al televisor mediante un cable HDMI, lo que permite transmitir audio y video en alta calidad, incluso en formatos Full HD, 4K o 8K. Sin embargo, esta opción suele ser menos práctica para el uso cotidiano que los dispositivos de streaming. Muchas personas ya cuentan en casa con un recurso que no siempre aprovechan para este fin: las consolas de videojuegos. Equipos como PlayStation 4 o Xbox One permiten descargar aplicaciones de streaming y funcionan como centros de entretenimiento completos, con acceso a las mismas plataformas digitales que un Smart TV. La principal desventaja de esta alternativa es su mayor consumo de energía en comparación con los dispositivos de streaming, por lo que resulta más conveniente para quienes ya tienen una consola en casa que como primera opción de compra. Más allá del dispositivo elegido, el factor determinante para garantizar una buena experiencia es contar con una conexión a internet estable. Sin una señal adecuada, ninguno de estos accesorios puede funcionar correctamente ni ofrecer una reproducción fluida de contenidos en alta definición. Con el accesorio correcto y una buena conexión, prácticamente cualquier televisor puede adaptarse a las nuevas formas de consumo digital, sin necesidad de reemplazar un equipo que todavía funciona.