Samsung revitaliza su gama alta con el celular Galaxy S25 FE y nuevas tablets

El fabricante Samsung renovó su oferta de dispositivos de gama alta con el lanzamiento de 2025 del celular Galaxy S25 FE y la nueva serie de tablets Galaxy Tab S11, presentados oficialmente el jueves, durante la feria IFA 2025, que tiene lugar en Alemania.

Estos equipos combinan mejoras técnicas, un diseño refinado y funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA) para consolidar su posición en el segmento premium.

Galaxy S25 FE: un celular de gama alta accesible

El celular Galaxy S25 FE se ofrece como la puerta de entrada al ecosistema Galaxy AI y a las prestaciones más esenciales de los modelos emblemáticos de Samsung. Mantiene la línea estética de la marca, pero mejora el diseño con un marco metálico Armor Aluminum más resistente y ligero, con solo 7,4 mm de grosor y 190 gramos, optimizando la ergonomía.

El equipo presenta protección Gorilla Glass Victus+ y certificación IP68 para resistencia al agua y polvo, disponible en cuatro colores: azul claro (Icyblue), azul oscuro (Navy), negro (Jetblack) y blanco (White).

El nuevo Galaxy S25 FE con pantalla de 6,7 pulgadas.

En su interior, destaca el procesador propio Exynos 2400 de 10 núcleos fabricado en 4 nm junto a la GPU Xclipse 940 de AMD, con una NPU dedicada para optimizar tareas de inteligencia artificial, incluida la asistencia con el nuevo asistente Gemini para generación de videos y traducción en tiempo real. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz garantiza imágenes fluidas.

Uno de los puntos fuertes del Galaxy S25 FE es la mejora en batería: pasa a 4.900 mAh y soporta carga rápida por cable a 45 W, alcanzando el 65% en solo 30 minutos, superando incluso al Galaxy S25 estándar. Mantiene también la carga inalámbrica de 15 W y la carga reversible con certificación Qi2 para accesorios magnéticos. La configuración fotográfica trasera incluye un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo con zoom 3x; la cámara frontal es de 12 MP.

Su software incorpora la nueva versión One UI 8 basada en Android 16, con funciones mejoradas de IA para personalización, multitarea, integración del asistente Gemini y una experiencia optimizada en el ecosistema Galaxy. El precio arranca en alrededor de 650 dólares en mercados seleccionados, y se espera su llegada a la Argentina para octubre.

Serie Galaxy Tab S11: tablets premium ultrafinas

La nueva serie de tablets Galaxy Tab S11, que incluye modelos base y Ultra, también está disponible desde esta semana en algunos países. Se presenta con un diseño ultradelgado y premium en dos colores (gris y plata), con certificado IP68 para resistencia al agua y polvo. Las Tab S11 base poseen un panel Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas con resolución 2560x1600 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 1600 nits.

La tablet Galaxy Tab S11 Ultra, dotada de una sorprendente pantalla de 14,6 pulgadas.

El hardware base de la Tab S11 está potenciado por el procesador MediaTek Dimensity 9400+ y configuraciones que llegan a 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento ampliable vía microSD. La batería es de 8.400 mAh con carga rápida de 45 W. Las cámaras incluyen un sensor trasero de 13 MP y una frontal ultra gran angular de 12 MP, optimizada para videollamadas. El sistema operativo es One UI 8 basado en Android 16 con funciones avanzadas de IA y multitarea.

La versión Ultra cuenta con pantalla de 14,6" (2960x1848 píxeles), así como mayores opciones de almacenamiento (hasta 1 TB), versiones Wi-Fi y 5G, y se destina a usuarios que buscan lo máximo en potencia y pantalla. Los precios para las Tab S11 base inician en u$s 799 para la versión Wi-Fi de 128 GB y alcanzan hasta u$s 859,99 en la versión de 512 GB. Las opciones Ultra comienzan en los u$s 1.119 y llegan hasta los u$s 1.469 para la versión 5G con 1 TB.

Potencia e IA

Con el Galaxy S25 FE, Samsung ofrece un potente smartphone de gama alta a un precio más competitivo, con avances en batería, diseño y capacidades de IA. Paralelamente, las Galaxy Tab S11 apuntan a consolidar su liderazgo en tablets premium, integrando potencia, pantalla avanzada y funciones inteligentes que buscan alinearse con las demandas del usuario actual.