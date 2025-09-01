Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es rápido y fácil

Disponer siempre de una conexión a una red Wi-Fi es necesario para ser capaz de disfrutar de un acceso veloz y sin cortes a Internet. Porque, si bien casi todos los usuarios de teléfonos celulares cuentan con datos móviles, no siempre tienen buena señal.

De hecho, la conectividad Wi-Fi permite realizar descargas de archivos y videos pesados sin necesidad de gastar la cuota mensual de datos móviles. También es una tecnología que consume menos energía, por lo que puede contribuir a prolongar la duración de la batería del móvil.

Ahora bien, ¿cómo conectarse a una red Wi-Fi si no se conoce la contraseña? Se trata de una situación que los usuarios deben enfrentar con frecuencia y que tiene distintas soluciones, las que se detallan a continuación.

Wi-Fi en el celular: cómo conectarse con código QR

Una gran parte de los módems y routers de la actualidad traen un código QR que incluye tanto el nombre de la red inalámbrica como su contraseña. La imagen del QR puede encontrarse impresa en el frente del dispositivo o, lo que también es usual, oculto en su parte inferior.

Cuando se escanea el código QR con la cámara del celular, el sistema consultará al usuario si se quiere concretar la conexión a la red. Bastará con aceptar para empezar a disfrutar del Wi-Fi. Hay que tener en cuenta que este método no funciona si el propietario del router decidió cambiar la contraseña de manera manual y no imprimió un nuevo código QR.

Wi-Fi con la ayuda de otro celular

En caso de que otra persona ya se encuentre conectada a la red Wi-Fi a la que se necesita acceder, será suficiente con que comparta un código QR para realizar una conexión rápida.

Para hacerlo, hay que ingresar en "Configuración" del teléfono celular Android y, luego, al apartado "Wi-Fi". En ese sitio se podrá elegir la red a la que se está conectado. Entonces, surge una pantalla con los detalles de la conexión, donde también se puede ver un botón "Compartir". Bastará con presionarla para ver el código QR que permitirá sumarse rápidamente a la red.

Para conectar el smartphone a una red WiFi ya no es necesario tener la contraseña de la red.

Wi-Fi sin contraseñas con tecnología WPS

La gran mayoría de los routers lanzados a partir del año 2007 integran un botón llamado WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite establecer una conexión sin necesidad de utilizar contraseña.

Para aprovechar esta tecnología, hay que ingresar a la configuración de "Redes e Internet" del celular. Allí, buscar "Wi-Fi" y entrar en los "Ajustes avanzados", donde se podrá presionar sobre "Botón WPS".

Después de concretar la acción anterior en el teléfono, hay que dirigirse al router y presionar el botón físico WPS (a veces, requiere que se mantenga presionado unos segundos). De esta manera, los dispositivos se vincularán sin demoras y la conexión quedará establecida.