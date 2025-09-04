Ni Amazon ni Temu: nueva tienda permite comprar tecnología en el exterior y en Tierra del Fuego

El panorama del comercio electrónico argentino suma un nuevo jugador que promete revolucionar la forma de adquirir productos tecnológicos. El Grupo Novatech lanzó oficialmente Pipestore, una plataforma de ecommerce que combina importaciones por courier con productos fabricados localmente en Tierra del Fuego, que promete ahorros y entregas rápidas.

Pipestore se posiciona como una alternativa a las gigantes internacionales del ecommerce, como Amazon o Temu, aprovechando el nuevo régimen de pequeñas compras internacionales implementado por el gobierno en diciembre de 2024. La plataforma permite adquirir productos del exterior sin pagar impuestos adicionales, con precios hasta 30% más económicos que los tradicionales y entregas en el domicilio en menos de 15 días.

"Con esta novedosa propuesta, Pipestore no solo facilita el acceso del consumidor a productos importados a un precio muy competitivo y en un plazo más breve que en otros sistemas, sino que, además tiene la seguridad de que no habrá sorpresas, ya que tiene nuestra garantía", explicó Pablo Rubio, CEO del Grupo Novatech.

Doble canal: importación y producción nacional

Lo que distingue a Pipestore de otras plataformas es su modelo híbrido. Además de ofrecer productos importados, la tienda comercializa electrodomésticos fabricados por la empresa en Tierra del Fuego, con descuentos que oscilan entre el 10% y 20% respecto al precio de venta al público tradicional.

La homepage del nuevo sitio de compras online Pipestore.

El catálogo incluye una amplia gama de electrodomésticos: heladeras, lavarropas, lavavajillas, aires acondicionados, microondas, notebooks, Smart TVs y celulares de la marca ENOVA y otras marcas. La empresa anticipa que próximamente incorporará freezers y equipos de aire acondicionado adicionales.

Facilidades de pago y beneficios iniciales

Los consumidores pueden acceder a la plataforma directamente en https://pipe.store/ o mediante las redes sociales con el usuario WE.ARE.PIPE. Como incentivo de lanzamiento, se ofrece un cupón del 10% de descuento en la primera compra.

El sistema acepta pagos en pesos argentinos con tarjetas de crédito tradicionales o créditos personales de retailers asociados, adaptándose a las preferencias del consumidor local.

Una clave de Pipestore es la garantía nacional que ofrece tanto para productos importados como fabricados localmente, acompañada de servicio postventa. Esta característica brinda mayor seguridad a los compradores, especialmente en comparación con otras plataformas internacionales donde el soporte puede ser limitado.

Compras online de electrodomésticos y tecnología: surgen nuevas opciones para el mercado argentino.

Alianza estratégica con retailers

Ignacio Cocco, director Comercial de Novatech, destacó que la plataforma también funciona como un canal B2B, permitiendo a retailers locales diversificar su inventario con productos internacionales. "Somos un aliado estratégico y logístico para que los retails gestionen su propio inventario internacional desde nuestro canal, de forma sencilla y a un costo muy eficiente", señaló.

El lanzamiento de Pipestore coincide con la implementación del sistema de envíos flexibilizado, que permite a los argentinos adquirir productos tecnológicos del extranjero de hasta 40 kilogramos y u$s 3.000 anuales para uso personal, recibiéndolos directamente en el domicilio.

Esta medida gubernamental ha generado una nueva modalidad de consumo en el país y un incremento significativo en las operaciones de ecommerce internacional, contexto en el cual Pipestore busca capturar una porción del mercado con su propuesta diferenciada.