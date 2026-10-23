El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, estará disponible en España a partir del viernes 23 de octubre de 2026.

El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, estará disponible en España a partir del viernes 23 de octubre de 2026, según informa la compañía en su página web oficial. Las reservas comenzaron el pasado 16 de octubre y el dispositivo llegará al mercado con un precio inicial de 2339 euros. El nuevo modelo competirá con otros móviles plegables que ya comercializan fabricantes como Samsung, Honor, Huawei y Motorola.

Según informa Apple en su página oficial de España, el nuevo iPhone puede reservarse en el país en dos colores y cuatro opciones de almacenamiento. La compañía mantiene el 23 de octubre como fecha de disponibilidad, aunque la entrega de cada pedido depende de las existencias y de las opciones seleccionadas por el comprador.

El lanzamiento supone la entrada de Apple en el segmento de los teléfonos plegables

Su principal característica es una pantalla interior de 7,6 pulgadas, que permite utilizar el dispositivo como una pequeña tableta. Además, incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, el procesador A20 Pro y un sistema de doble cámara de 48 megapíxeles, según las especificaciones publicadas por la compañía.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo y cuándo se puede comprar en España?

Apple confirmó que el iPhone Duo estará disponible desde el 23 de octubre en su tienda online, establecimientos físicos y distribuidores autorizados. Las reservas comenzaron el viernes 16 de octubre a las 14:00 horas, según el comunicado oficial de presentación del dispositivo.

El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, estará disponible en España a partir del viernes 23 de octubre de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El teléfono se comercializa en blanco estelar y cielo nocturno, con cuatro capacidades de almacenamiento. Los precios oficiales publicados en la tienda de Apple España son los siguientes:

Almacenamiento Precio 256 GB 2339 euros 512 GB 2589 euros 1 TB 3089 euros 2 TB 3839 euros

El modelo incorpora una estructura de titanio de grado 5, dos pantallas OLED con tecnología ProMotion y una arquitectura de doble batería. También utiliza iOS 27, un sistema adaptado al formato plegable que permite trabajar con distintas aplicaciones en la pantalla interior.

En cuanto a su disponibilidad, la fecha de lanzamiento oficial no debe confundirse con el plazo de entrega de una reserva particular. Aunque distintos usuarios en Europa han informado sobre retrasos, la tienda oficial de Apple continúa con la fecha de lanzamiento del 23 de octubre.

¿Qué móviles plegables se pueden comprar en España como alternativa al iPhone Duo?

El mercado español dispone de diferentes teléfonos plegables que compiten con el nuevo dispositivo de Apple. Las principales alternativas se dividen en dos categorías: los modelos tipo libro, que se abren para ofrecer una pantalla similar a la de una tableta, y los de tipo flip, que se doblan por la mitad para ocupar menos espacio.

Entre los competidores directos aparecen el Samsung Galaxy Z Fold8, el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Honor Magic V6 y el Huawei Mate X7. Todos cuentan con pantallas interiores de gran tamaño, aunque presentan diferencias de diseño, autonomía y cámaras.

Samsung Galaxy Z Fold8, desde 1999 euros

El Galaxy Z Fold8 incorpora una pantalla interior de 7,6 pulgadas, un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 4800 mAh. Cuenta con dos cámaras traseras de 50 megapíxeles y pesa 201 gramos.

¿En qué se diferencia del iPhone Duo? Ambos tienen una pantalla interior de 7,6 pulgadas y dos cámaras traseras. Sin embargo, el Samsung pesa 53 gramos menos y cuesta 340 euros menos. En resistencia, el iPhone Duo dispone de certificación IP68, frente a la IP48 de Samsung, que ofrece una protección inferior contra el polvo. Apple no publica la capacidad de su batería en mAh, por lo que no puede establecerse una comparación directa por capacidad.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, desde 2199 euros

Incorpora una pantalla interior de 8 pulgadas, una batería de 5000 mAh y un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su sistema fotográfico incluye una cámara principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, desde 2199 euros en España Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué se diferencia del iPhone Duo? El modelo de Samsung ofrece una pantalla interior 0,4 pulgadas más grande, pesa 39 gramos menos e incorpora un teleobjetivo dedicado que no está presente en el dispositivo de Apple. Aunque su cámara principal tiene una resolución de 200 megapíxeles frente a los 48 del iPhone, esta diferencia no garantiza por sí sola fotografías de mayor calidad. Su precio inicial es 140 euros inferior.

Honor Magic, desde 1699 euros en descuento (precio oficial 2299)

El Honor Magic V6 dispone de una pantalla interior de 7,95 pulgadas, un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 6660 mAh. También incorpora un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles, carga rápida de 80 W y certificaciones IP68 e IP69.

¿En qué se diferencia del iPhone Duo? El Honor tiene una pantalla interior más grande, un cuerpo más fino cuando está plegado y un teleobjetivo específico para fotografías a distancia. Su batería declara 6660 mAh, mientras que Apple comunica hasta 24 horas de uso normal sin detallar su capacidad. Ambos tienen resistencia IP68, pero el Honor añade protección IP69 frente a chorros de agua a alta presión.

Huawei Mate X7, precio de lanzamiento: 2099 euros

El Huawei Mate X7 ofrece una pantalla interior de 8 pulgadas, batería de 5600 mAh y carga rápida de 66 W por cable y 50 W inalámbrica. Su sistema fotográfico incorpora un teleobjetivo dedicado y el dispositivo tiene certificaciones IP58 e IP59.

¿En qué se diferencia del iPhone Duo? Huawei ofrece una pantalla más grande y una cámara teleobjetivo específica. Sin embargo, su principal diferencia está en el sistema operativo. El Mate X7 no incluye los servicios de Google de forma nativa, mientras que el iPhone Duo funciona con iOS 27 y permite acceder a las aplicaciones del ecosistema Apple. La certificación IP58 de Huawei también indica una protección contra el polvo inferior a la IP68 del iPhone.

Samsung Galaxy Z Flip8, desde 1299 euros

El Galaxy Z Flip8 es un móvil plegable tipo flip, con una pantalla interior de 6,9 pulgadas y otra exterior de 4,1 pulgadas. Incorpora un procesador Exynos 2600, una batería de 4300 mAh y dos cámaras traseras de 50 y 12 megapíxeles. Pesa 180 gramos.

¿En qué se diferencia del iPhone Duo? El Galaxy Z Flip8 cuesta 1040 euros menos y pesa 74 gramos menos. Sin embargo, su pantalla interior es más pequeña y no ofrece el formato de tableta del iPhone Duo. En fotografía, tiene una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles frente a los 48 del Apple. También presenta una certificación IP48, inferior a la IP68 del iPhone en protección contra el polvo.

Motorola Razr 70 Ultra, precio de lanzamiento: 1399 euros

El Motorola Razr 70 Ultra cuenta con una pantalla interior de 6,96 pulgadas y otra exterior de 4 pulgadas, un procesador Snapdragon 8 Elite y una batería de 5000 mAh. Incorpora dos cámaras traseras de 50 megapíxeles, una frontal de la misma resolución y carga rápida de 68 W.

¿En qué se diferencia del iPhone Duo? El Motorola cuesta 940 euros menos, pesa 55 gramos menos y dispone de una cámara frontal de mayor resolución nominal: 50 megapíxeles frente a los 12 del Apple. Sin embargo, no ofrece una pantalla interior de tipo tableta. Su batería tiene una capacidad declarada de 5000 mAh, aunque no es posible determinar cuál ofrece mayor autonomía sin comparar pruebas de uso equivalentes.

La diferencia principal está en el formato. Los dispositivos tipo flip no ofrecen una pantalla comparable a la de una tableta cuando se abren. Por eso los que buscan una experiencia similar a la del iPhone Duo encontraran opciones más cercanas en los modelos tipo libro de Samsung, Honor, y Huawei.